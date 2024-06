Casara boom di preferenze: 1.247. Nel nuovo consiglio 8 posti per FdI. Alla Civica 6, Lega e Forza Italia 3

Il mosaico del nuovo consiglio comunale prende forma, insieme all’esito che ha confermato il primo cittadino uscente. Il quadro che ne esce è frutto dei primi febbrili conteggi nella tarda serata di ieri e dovrà poi essere validato da una apposita commissione: dunque sono ancora possibili alcune variazioni.

Si siederanno otto consiglieri per Fratelli d’Italia: Vincenzo Bongiorno, già amministratore unico di Forlì Mobilità Integrata e coordinatore del partito, l’assessore uscente Marco Catalano, Damiano Bartolini, Fabrizio Ragni, Paolo Farneti, Emanuela Bassi, Daniela Saragoni, Cristina Tassinari. Dentro i tre consiglieri uscenti. Il partito di Giorgia Meloni passa da uno scranno del 2019 (era, all’epoca, Davide Minutillo) a otto di oggi. Per Paolo Farneti è un ritorno. A proposito: chi dovesse entrare in giunta lascerebbe poi posto ad altri nomi, regola che vale ovviamente per tutte le liste.

La Lega, rispetto al 2019, perde diversi seggi assestandosi a tre scranni occupati da Andrea Cintorino, Daniele Mezzacapo e Massimiliano Pompignoli, i tre più votati. Oltre ai due assessori uscenti, c’è il consigliere regionale dal 2014, poi riconfermato nel 2020. Non eletti i ‘rinforzi’ Lauro Biondi, l’assessora Barbara Rossi e Francesco Lasaponara.

Sei gli esponenti per la lista civica ‘Forlì Cambia’: Paola Casara, che ha raccolto il numero di voti più alto con 1.247 preferenze sfiorando il record ottenuto nel 2004 da Gabriele Zelli; Kevin Bravi (325), già presidente dei giovani industriali; Loris Ceredi, consigliere comunale uscente (314); Lucia Crispino (296), presidente dei giovani di Confartigianato; Matteo Leucci (291), volto noto nell’ambito sportivo cittadino; Enrico Pieri (273). Fuori per un solo voto Alessandra Ascari Raccagni (272), repubblicana, presidente del consiglio comunale uscente: rientrerà prevedibilmente quando Zattini metterà qualcuno in giunta, come minimo Paola Casara.

Tre gli eletti di Forza Italia: Alberto Gentili (310 voti), l’assessore uscente Giuseppe Petetta (242), Giulia Versari (115).

Nelle file dell’opposizione, invece, si siederà il candidato sconfitto Graziano Rinaldini insieme ad altri otto membri del Partito Democratico: Elisa Massa, rieletta per il secondo mandato, al top per la sua coalizione con 968 preferenze; poche di meno per il segretario cittadino Michele Valli (959), Alessandro Gasperini (697), Federico Morgagni (531; è una conferma dopo cinque anni sui banchi di Forlì e Co.), Giulio Marabini, già vicepresidente di Avis Forlì (296); Flavia Cattani (284); Loretta Poggi (283), coordinatrice del quartiere San Benedetto; Giovanni Bucci (277). Per Bucci e Marabini è un ritorno sui banchi del consiglio.

Gli ultimi tre scranni sono destinati a Eros Brunelli per il Movimento 5 Stelle (confermato con 85), Elena Colangelo per la lista civica ‘RinnoviAmo Forlì’ (236) e la giovane Diana Scirri (330) dell’Alleanza Verdi Sinistra e attivista del gruppo ‘Fridays for future’.

Valentina Paiano