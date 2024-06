Casara, una promessa alle imprese: "Più servizi per chi aprirà qui"

L’occasione è quella di presentare il progetto ‘Investinforlì’, ma Paola Casara, assessora alle attività produttive e candidata nella lista civica Forlì Cambia, ha voluto procedere anche a un recap di quanto è stato fatto nel campo delle politiche per le imprese negli ultimi cinque anni. Un bilancio di fine campagna elettorale, insomma, che parte da ‘Forlì impresa facile’, "un percorso di accompagnamento alle imprese che verte su semplificazione, sburocratizzazione e che include il regolamento per i dehors", per poi passare a Hub@Fo: "Un sistema di servizi per l’orientamento dei giovani al lavoro, formazione e supporto alle idee di impresa dei giovani che ha dato vita anche a diverse startup". Per poi arrivare a due progetti in avvio: ‘Forlì for talents’ e ‘Forlì innovation hub’. "Il primo – spiega Casara – prevede di incentivare l’arrivo di talenti e professionalità specializzate in città grazie alla connessione con università, imprese e settore immobiliare, in modo da sostenere le imprese nello sviluppo del welfare aziendale e aumentare così la loro attrattività, mentre il secondo è un ulteriore piano per la promozione dell’imprenditoria giovanile che verrà sviluppato attraverso un ecosistema di servizi distribuite per sostenere idee innovative, offrendo spazi per il coworking, supporto metodologico e consulenze: verrà per ora realizzato all’ex Santarelli e dal 2026 presso la Camera di Commercio".

Investinforlì, invece, "sarà la prima gamba del piano strategico della città che vogliamo realizzare nella seconda giunta Zattini – sottolinea Casara – e sarà disegnato attraverso le diverse vocazioni della città come assi primari di sviluppo. Pensiamo ai settori del mobile imbottito, della nautica, agricoltura, aerospazio, green, logistica e meccatronica. A questi affiancheremo il commercio del centro e il polo universitario e culturale".

L’idea è quella di attivare un servizio di accompagnamento e assistenza alle imprese, anche provenienti da fuori territorio, che sono interessate a investire a Forlì. Casara elenca i punti di forza: "Abbiamo tante imprese che stanno scegliendo la nostra città come base, anche grazie alla sua centralità logistica, alle infrastrutture e alla qualità della vita e dei servizi". In sostanza Investinforlì, di concerto con le associazioni di categoria e con altri partner regionali, vuole offrire alle aziende servizi di attrazione e assistenza grazie a una mappatura delle principali opportunità di investimento, filiere produttive, facoltà universitarie e centri di ricerca, definendo i dati economici sulla città che possano guidare sulle scelte strategiche più proficue. In questo modo "si potrà dare una risposta omogenea alle richieste delle imprese sul potenziale di Forlì – conclude Casara –, raccogliendo le esigenze di un territorio in fermento e cambiamento".

"Le stesse associazioni di categoria – interviene il sindaco Gian Luca Zattini – ci hanno riconosciuto un cambio di passo netto rispetto al passato. Noi vediamo ogni imprenditore che vuole investire a Forlì come un’opportunità che va sostenuta e per farlo il primo passo è la semplificazione: bisogna essere sempre pronti a dare le risposte che servono nei tempi giusti. Non solo: le imprese devono sapere di potersi fidare del Comune. Tanto è stato fatto, il lavoro di questi anni è stato prezioso e abbiamo voglia di andare avanti e continuare il dialogo con tutti coloro che possono portare ricchezza al nostro territorio nella veste di partner e non come ostacolo allo sviluppo della città".

s. n.