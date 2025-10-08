Case di riposo senza pace: "Edifici vecchi e doppi turni". Asp, la Uil teme un nuovo passivo

La Uil Forlì mette in guardia sulla situazione dell’Asp del Forlivese, ente pubblico che gestisce i servizi per gli anziani nel territorio. Secondo il sindacato, il rischio di un nuovo disavanzo è tutt’altro che remoto. Due anni fa i Comuni soci furono costretti a intervenire per coprire un buco di bilancio da decine di migliaia di euro, e per la Uil le condizioni che avevano portato a quella crisi non sono state superate: costi in aumento e margini economici sempre più ridotti continuano a pesare sui conti dell’azienda.

"La situazione è ancora in bilico – spiega il segretario Enrico Imolesi – e vogliamo prevenire il rischio che si possa creare nuovamente una situazione di disavanzo. Quattro delle cinque strutture in capo all’Asp avrebbero bisogno di essere ristrutturate, ma mancano i fondi, e già oggi operano in deroga rispetto ai parametri dell’accreditamento". Secondo il sindacato, le difficoltà derivano anche da una frammentazione gestionale che impedisce di contenere le spese. "Si tratta di strutture medio-piccole e autonome, che non consentono economie di scala – continua Imolesi –. I costi dell’energia sono elevati, le spese del personale crescono e, senza una strategia complessiva, rischiamo di tornare al punto di partenza".

La Uil ricorda come, nel 2023, i Comuni soci si siano fatti carico del ripiano del debito "ognuno in percentuale per la quota di rappresentanza". Una soluzione che non può diventare la norma: "Non possiamo chiedere ai dipendenti di fare i salti mortali né ai cittadini di ripianare buchi che potrebbero essere evitati. Servono progetti veri, non interventi tampone". Già due anni fa il sindacato aveva avanzato una proposta rimasta lettera morta: "Avevamo suggerito una possibile unificazione delle Asp, così da razionalizzare le spese e migliorare l’efficienza del servizio. Oggi quella ipotesi è ancora più attuale".

Imolesi chiude con un invito alla responsabilità: "Dal personale arrivano segnali chiari di difficoltà. I doppi turni, il turnover bloccato, le strutture datate rendono la situazione sempre più insostenibile. È necessario sedersi attorno a un tavolo, tutti insieme, e progettare il futuro di un servizio così importante prima che sia troppo tardi".

