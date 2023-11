Case e negozi da visitare: "Obiettivo: conoscersi"

È in arrivo la quarta edizione di ’Particolari’, un’iniziativa organizzata dalle associazioni Idee in Corso e Regnoli 41 allo scopo di promuovere la rivalutazione del quartiere San Pietro e di Corso Mazzini in particolare. Il 2 dicembre le case private e le attività commerciali che aderiscono all’evento saranno infatti aperte per un giorno ai visitatori. Sarà l’occasione ideale per incontrare nuove persone e imparare a vedere il centro storico con altri occhi, in quella che si preannuncia come un’apertura non solo fisica ma anche e soprattutto interpersonale. "Tutto è basato sul rapporto tra le persone. Ciò risulta specialmente significativo in un quartiere come questo, che ha la brutta fama di essere poco sicuro" spiega la vice presidente di Idee in Corso Daniela Paganelli.

La parola d’ordine sarà conoscersi, come emerge dalle dichiarazioni di Alberto Poggi, vicepresidente di Regnoli 41 e coordinatore del comitato di quartiere del centro storico: "Vogliamo che le persone del quartiere si conoscano. Negli anni scorsi sono nate nuove conoscenze anche fra persone di nazionalità diverse, con grande beneficio per l’integrazione. Molti stranieri hanno imparato a conoscere altri luoghi e altri negozi oltre a quelli etnici solitamente frequentati".

A conferma di queste parole, fra i privati che apriranno la propria casa il 2 dicembre figurano anche individui di nazionalità straniera, che hanno conosciuto questo progetto negli anni scorsi come visitatori e hanno poi deciso di aderire nelle edizioni successive. Un esempio in tal senso sono Fatima e Said, che offriranno ai visitatori una tazza calda di the marocchino. Un ottimo punto di partenza del percorso sarà costituito dall’info point situato in Galleria Mazzini 26, dove a partire dalle 9.20 verrà consegnata la mappa con i nomi e gli indirizzi dei partecipanti e i relativi orari di apertura, oltre a una breve illustrazione del contenuto della visita. Fra i privati c’è chi racconta la propria storia, chi quella del proprio palazzo, chi regala cibo ai visitatori. Drogheria Perugini, La Botteghina del Libro e Creazioni in Oro sono solo alcune delle attività commerciali che apriranno le proprie porte in un’ottica diversa dal solito: saranno organizzati workshop, sarà mostrato ai cittadini il modo di lavorare di queste attività e verranno offerti piccoli omaggi. "In questo modo si crea un contatto diretto con realtà che normalmente ci sembrano lontanissime, come quella del commerciante, dell’artigiano o del semplice cittadino che apre la porta di casa per regalare un momento di calore in questo freddo invernale" conclude Poggi in un discorso che racchiude lo spirito che animerà la giornata del 2 dicembre.

Michele Santolini