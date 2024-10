Case e negozi razziati dai ladri. Furti in zona viale Due Giugno. Il quartiere lancia l’allarme

Nuova ondata di furti nel quartiere Resistenza. L’allarme arriva dai coordinatori di quartiere che riportano la triste cronaca delle scorse ore. "Quella avvenuta nell’appartamento che si trova in via Rossini – spiegano – è l’ultima di una serie di introduzioni delinquenziali nelle proprietà private nelle ultime settimane, che hanno interessato in precedenza altrettanti appartamenti che si trovano nelle vie Corelli, Valsalva, Torricelli, Corridoni e Due Giugno". A questi si aggiunge il furto della cassa di un esercizio commerciale di via Galli.

I furti avvengono in case temporaneamente vuote, segno che i malviventi sono soliti tener conto delle abitudini della famiglia che hanno deciso di colpire. Solitamente i ladri accedono passando da una finestra o da un balcone, scegliendo quelli occultati dalle piante o scarsamente illuminati. "La raccomandazione ai residenti – scrive il vicecoordinatore Raffaele Acri in rappresentanza del quartiere – è quella di prestare la massima attenzione quando ci si deve assentare, dotando magari i balconi meno visibili di una illuminazione supplementare, badando a chiudere attentamente porte e finestre e abbassando le tapparelle delle finestre meno visibili".

Tra i consigli, ripetuti più volte anche dalle forze dell’ordine, anche quello di evitare di dare notizie sui social di una eventuale assenza, in modo da non facilitare il lavoro ai ladri. Il quartiere perora poi di "fare denuncia alle forze dell’ordine competenti che in questo modo possono fare sistema e migliorare l’efficacia dell’azione di prevenzione ed investigazione di contrasto".