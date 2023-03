"Case green, rischio per le famiglie" Allarme di Lega e associazioni

"Direttiva avventata che rischia di mettere in ginocchio famiglie e proprietari di immobili". La parlamentare europea Alessandra Basso, leghista, ha lanciato un altro allarme insieme al consigliere regionale forlivese Massimiliano Pompignoli. È stata la seconda tappa del tour cittadino dell’eurodeputata, dopo quella alla Caviro di San Giorgio in cui aveva messo in guardia sulle etichette del vino. Poi ha incontrato Ance Forlì-Cesena e Confedilizia, le associazioni dei costruttori e dei proprietari immobiliari, per parlare con loro della direttiva europea sulle case cosiddette ‘green’.

"Le tempistiche imposte dall’Europa sono troppo strette, assolutamente non praticabili – hanno detto Pompignoli e Basso –: pensiamo a 9 milioni di edifici da ristrutturare in Italia in meno di un decennio. Le famiglie sarebbero costrette in tempi strettissimi e a spese proprie a imbarcarsi in ristrutturazioni onerose e invasive. L’impatto sul mercato immobiliare rischia di essere devastante". Infatti, "secondo le stime, due abitazioni su tre sarebbero fuorilegge. In Italia l’80% delle case è in classe E, F o G". I due esponenti leghisti concordano con Ance e Confedilizia, "che meglio di tutti rappresentano e conoscono il settore": "Le loro preoccupazioni sono legittime".

In particolare, Alessandra Basso premette che "l’efficientamento energetico è un tema che sta a cuore a tutti noi", ma "così com’è stata formulata la direttiva sulle ‘case green’ è sbagliata nei modi e nei tempi". Annuncia perciò "emendamenti di buonsenso", per calare la direttiva "nella realtà degli Stati membri". Altrimenti, attacca, le conseguenze saranno "perdita del valore immobiliare, speculazione e aumento dei prezzi delle materie prime, a seguito delle enormi richieste, come ci hanno mostrato i bonus. E non è difficile prevedere aumenti degli affitti per recuperare le spese".