Case, il futuro è green Migliaia di edifici nel Forlivese dovranno essere riqualificati

di Fabio Gavelli

Sono alcune migliaia gli edifici nella nostra provincia che dovrebbero essere riqualificati nei prossimi anni per l’efficienza energetica. La direttiva europea approvata a marzo prevede che gli immobili di classe F e G, i più dispersivi, debbano raggiungere la E entro il 2030 e la D entro il 2033. Sono poi indicati vari step a seconda del tipo di edifici ed ’esenzioni’ per il patrimonio storico. Il governo italiano non ha ancora adottato una legge in materia. Con Gabriele Di Bonaventura (foto a fianco), responsabile Costruzioni per la Cna Forlì-Cesena, facciamo il punto sulle novità in vista.

In tutta Italia si stima siano circa 1,8 milioni i fabbricati su cui intervenire. Quanti saranno nel nostro territorio?

"Difficile poterlo dire, nei prossimi mesi si avrà un’idea più definita, ma è verosimile che siano migliaia".

Prima però il governo italiano dovrà emanare una legge.

"Sì, la direttiva comporta due passaggi: il primo riguarda il Consiglio Europeo, il secondo gli Stati, chiamati a redigere un Piano delle Ristrutturazioni".

Associazioni di categoria e gruppi d’interesse ritengono che i tempi non possano essere rispettati. Cosa dicono le vostre aziende associate?

"In questa fase il settore è ancora alle prese col blocco dei crediti sul Superbonus imposto dal decreto del governo: è quello il tema all’ordine del giorno. E proprio l’esperienza del provvedimento del 110% ci deve far riflettere su quali passi compiere".

Quindi tutto resterà com’è adesso, se gli italiani stopperanno le direttiva?

"Difficile opporsi a una norma che punta a migliorare l’efficienza energetica e a far risparmiare. Ma i tempi dovranno essere rimodulati. Non saremo pronti nel 2030, ma forse, per ipotesi, nel 2038. Quindi tutti auspicano una flessibilità virtuosa e non penalizzante. L’Italia non è la Germania, molte case sono vecchie, inoltre la proprietà è diffusa, circa l’80% dei cittadini vive in immobili di proprietà".

Quali rischi possono presentarsi?

"Poiché gli edifici a minore efficienza energetica appartengono spesso a proprietari che non dispongono di risorse finanziarie, si rischia un depauperamento del patrimonio edilizio. Anche per le banche che accordano i mutui potrebbero verificarsi dei problemi, se i costi della riqualificazione non potranno essere sostenuti".

Ci sono rischi anche per il mondo imprenditoriale?

"Senz’altro. Quanto accaduto col Superbonus ci insegna che occorre evitare che nascano imprese dall’oggi al domani, allettate dai fondi. Ciò ci porta a chiedere che il Parlamento riprenda in mano una legge, mai fatta, sull’accesso alla professione edile e alle competenze necessarie per poterla svolgere".

Cosa sarebbe opportuno fare, allora?

"È realistico che l’applicazione della direttiva europea non partirà prima del 2025. Ma nel frattempo guai a rimanere con le mani in mano. Serve da una parte rivedere la tempistica, dall’altra prepararsi per poter affrontare i lavori di efficientamento nel modo migliore possibile".