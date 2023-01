Case popolari, 10 milioni per la manutenzione "Torneranno a disposizione 500 alloggi"

La Provincia di Forlì-Cesena e Acer (Azienda casa Emilia-Romagna) lanciano un appello alle imprese edili e impiantistiche del territorio per partecipare al piano di manutenzioni 2023 degli immobili gestiti dalla società provinciale. Per l’anno in corso sono oltre 10 i milioni di euro che l’azienda ha a disposizione per le attività di recupero edilizio per un numero complessivo di circa 500 alloggi: riqualificazione delle case popolari, cioè abitazioni di proprietà pubblica concesse in affitto a persone singole o a famiglie in condizione disagiata.

"Il tema della casa – afferma Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì-Cesena – è centrale e strategico nel nostro territorio, soprattutto dopo la pandemia e con la crisi energetica in corso. La crescita esponenziale delle bollette per utenze di gas ed energia elettrica e l’inflazione in atto rendono urgenti gli interventi a favore della fasce più deboli, colpite duramente dalla pesante situazione economica". Anche perché il valore sociale del patrimonio immobiliare gestito da Acer è importante per una popolazione che non potrebbe accedere al mercato libero degli affitti. "Le risorse disponibili sono rilevanti e il bando vuole coinvolgere le imprese edili per l’esecuzione di lavori di ripristino di alloggi vuoti e altre opere di manutenzione straordinaria. Occorre raccogliere la disponibilità di società pronte a procedere con tempestività all’esecuzione dei lavori". Le imprese interessate possono quindi candidarsi attraverso il sito di Acer (www.aziendacasa.fc.it) o telefonare all’ufficio manutenzione dell’azienda. La società è infatti lo strumento attraverso cui gli enti locali (comuni in primis) sovraintendono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica: 4.590 alloggi (di cui circa 2.738 nella zona forlivese e 1.852 nel territorio cesenate). La popolazione che vive nelle case in questione è di 8974 persone (di cui 4882 nel comprensorio forlivese e 4.092 in quello cesenate).

A Forlì sono stati progettati già cinque interventi, attraverso il piano innovativo denominato ‘qualità dell’abitare’. In particolare la sistemazione delle facciate del palazzo storico di corso Garibaldi 319, il consolidamento in piazzetta di Porta Schiavonia e la messa in funzione dell’autorimessa in via del Portonaccio, dove recentemente s’è sviluppato un incendio. Inoltre la riqualificazione di percorsi, portico e natura di un tratto del canale in via Molino Ripa e il recupero di 22 alloggi sfitti del centro storico di Forlì: in primavera appalto e inizio lavori. Mentre si parla di consegnarli finiti nel 2024 per quanto riguarda le manutenzioni, a fine del 2025 per le nuove costruzioni.

"Occorre un cambio di passo da parte delle imprese edili – spiega Paolo Bergonzoni, direttore Acer Forlì-Cesena – e noi siamo in grado di offrire un presente e un futuro di lavori con un impatto economico significativo. La richiesta di alloggi è in continuo aumento nel Forlivese da parte di studenti e famiglie. E diverse abitazioni possono essere rimesse a disposizione con canoni a prezzi calmierati e costo delle bollette dimezzato, grazie ai nuovi sistemi di riscaldamento ‘energy saving’" (ovvero a risparmio energetico).

Nella sola città di Forlì, in particolare, gli alloggi di edilizia popolare sono 1750, in gran parte costruiti tra gli anni Venti e Quaranta: "Necessitano di una manutenzione tempestiva per poterli assegnare e dare una risposta a quelle persone che hanno bisogno di una abitazione". Gianni Bonali