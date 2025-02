Case popolari, 902 istanze. Sistemati 70 alloggi sfitti, presto lavori per altri 100

Sono 902 le famiglie che hanno fatto richiesta di una casa popolare e che formano ora la prima graduatoria a Forlì dopo che, nell’ottobre dello scorso anno, si è aperto il bando con il nuovo regolamento adottato dall’ente comunale. A dare i numeri in anteprima – la graduatoria è stata chiusa al 31 gennaio – è stata l’assessora al welfare, Angelica Sansavini, in seno alla seduta della terza commissione che ieri ha fatto il punto proprio sull’emergenza casa.

"A una prima ricognizione dei nuclei familiari che hanno fatto domanda – ha proseguito la titolare dell’assessorato alla casa – si può evincere come 198 di questi abbiano un disabile all’interno, 24 ne hanno due, mentre ci sono anche due famiglie con tre disabili".

La statistica riporta anche la composizione numerica dei componenti del nucleo: 185 sono nuclei monofamiliari, 179 sono composti da due persone, 132 quelli che sono in tre, 135 quelli da quattro membri, 152 nuclei contano 5 persone, 81 sono formati da 6 membri e 38 sono le famiglie da 7 persone. "Questi sono i numeri che fotografano la situazione al momento – ha proseguito l’assessora –, fatta anche da famiglie numerose che ora sono in affitto privato, sempre regolarmente pagato, ma che si trovano nella situazione che a fine contratto avranno lo sfratto perché i proprietari hanno deciso, legittimamente, di fare altro con quegli appartamenti. Ci sono anche persone anziane che da oltre 30 anni e più vivono in affitto e che dovranno lasciare la casa per lo stesso motivo. Capite che non è facile per una persona di 86 anni trovare qualcuno che gli affitti casa".

Il quadro riguarda anche il patrimonio ed è stato quindi l’assessore Vittorio Cicognani a dare i numeri dell’impegno comunale in questo ambito. "Il totale degli investimenti trasferiti alla società Acer nel corso delle due amministrazioni – ha spiegato – è di 17 milioni 887mila euro, non tutti erogati dal Comune, il quale ha investito direttamente 2 milioni 250 mila euro. Avremmo potuto investire un altro milione lo scorso anno, ma la concomitanza dei lavori di sistemazione degli appartamenti alluvionati non ha consentito ad Acer di potersi sobbarcare ulteriori cantieri. Li rimetteremo in campo ad aprile con l’approvazione del bilancio consuntivo".

Sulla situazione degli appartamenti è intervenuto il direttore di Acer, Paolo Bergonzoni. "Due anni fa erano 262 gli alloggi sfitti da sistemare, questa cifra è stata abbattuta ai 193 di oggi – ha illustrato –. Abbiamo un programma di lavori, già finanziato, per la sistemazione di altri 100 appartamenti".

Dei 100 rimanenti che saranno ancora da recuperare, il direttore ha lanciato la proposta di "venderne alcuni, per poter gestire al meglio i rimanenti e avere, entro la consiliatura, tutti gli appartamenti a posto e poter dare una risposta al maggior numero possibile di famiglie".

Il presidente di Acer, Giuseppe Tallarico, ha sottolineato come anche le emergenze degli scorsi anni, come l’alluvione, siano state ‘utilizzate’ "per cercare di ammodernare e sistemare quanti più appartamenti possibili, usando i soldi al centesimo".

Il bando per poter accedere alle case popolari è sempre aperto con un aggiornamento della graduatoria che è previsto per la fine dell’anno, nel frattempo si assegneranno le case disponibili. Lo scorso anni sono stati assegnati appartamenti a 71 nuclei familiari.

Matteo Bondi