Case popolari, accordo coi militari. Sei alloggi per il Reggimento Trieste

Appartamenti Acer messi a disposizione dei militari in forza al 66esimo Reggimento ’Trieste’. L’accordo è stato siglato in Comune dalla stesso istituto delle case popolari, dal comando militare dell’esercito dell’Emilia-Romagna per la destinazione di sei alloggi di proprietà municipale, facendo seguito a quello siglato nel 1999.

Si tratta di abitazioni collocate in varie zone della città rispetto ai quali l’esercito creerà una graduatoria tra il proprio personale e che saranno concessi seguendo i criteri della normativa del contratto di locazione concertato. Tra le finalità del progetto ci sono il "radicamento del personale militare e la promozione di politiche di integrazione e dei valori di legalità". Il protocollo ha validità di cinque anni con possibilità di rinnovo per analogo periodo.

"L’intesa conferma la grande sinergia esistente tra il Comune di Forlì e l’Esercito italiano", sottolinea il comandante militare Francesco Randacio. Grazie all’impegno del Comune, aggiunge l’ufficiale, "da oggi sei nuclei familiari di cittadini forlivesi, di sei nostri militari, vedranno migliorare sensibilmente la qualità della loro vita".

"Il 66esimo Reggimento fanteria aeromobile Trieste – affermano sindaco Gian Luca Zattini, il vicesindaco Daniele Mezzacapo e l’assessore al Welfare Barbara Rossi – è un punto di riferimento importante per la nostra città e per il territorio romagnolo, tanto da essere stato insignito della cittadinanza onoraria di Forlì". La convenzione consentirà alle donne e agli uomini del reggimento, e alle loro famiglie, di "poter avere le condizioni necessarie per svolgere il proprio servizio nell’esercito e di integrare il proprio nucleo familiare nel tessuto cittadino".

Soddisfazione per la firma anche da parte del consigliere comunale Francesco Lasaponara, del gruppo Centrodestra per Forlì. "Si tratta di un atto finale di un percorso che io stesso aveva avviato con una mozione nel 2021", rimarca Lasaponara, pure lui militare. "Il protocollo – prosegue Lasaponara – garantirà soltanto in minima parte, purtroppo, le esigenze abitative dei militari trasferiti a Forlì per servizio. Ma, comunque, rappresenta un passo avanti e concorre, di fatto, ad integrare il progetto ‘Case sicure’, voluto dall’amministrazione comunale di Forlì per migliorare la civile convivenza e la qualità della vita nelle abitazioni di edilizia comunale, inserendo uomini in divisa in contesti immobiliari e in aree in cui molto spesso ce ne è più bisogno".