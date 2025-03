Case popolari, al via il bando per l’assegnazione

Nei giorni scorsi è stato pubblicato sul sito del Comune di Predappio il nuovo bando di concorso generale per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (le case popolari). I cittadini che intendono partecipare dovranno presentare domanda (utilizzando l’apposito modulo, reperibile sul sito web del Comune) entro le ore 12 del prossimo 7 aprile. I requisiti per la partecipazione al concorso riguardano: il possesso della cittadinanza italiana o di un’altra condizione a essa equiparata, secondo la legislazione vigente; la residenza e la sede dell’attività lavorativa; precisi limiti della titolarità di diritti reali su beni immobili, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare; l’assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o contributi; il reddito del nucleo familiare che presenta domanda. Quest’ultimo requisito si articola in due componenti: il valore Isee per l’accesso non deve essere superiore a 17.428,46 euro; il valore del patrimonio mobiliare per l’accesso non deve essere superiore a 35.560 euro.

Il punteggio complessivo, attribuito per la formazione della graduatoria, considera 5 categorie: le condizioni soggettive del nucleo familiare (tra queste figurano la presenza di anziani, persone con disabilità, figli a carico ecc.); le condizioni di disagio sociale; le condizioni oggettive (come provvedimenti esecutivi di sfratto o ordinanze comunali di sgombero, anti-igienicità, ambienti impropri all’uso abitativo o sovraffollamento); le condizioni economiche; la condizione residenziale (ovvero l’anzianità di residenza nel Comune).

La domanda deve essere compilata esclusivamente tramite il modulo predisposto dal Comune di Predappio e ci si può rivolgere ai Caaf. Copia integrale del bando è pubblicata sul sito comunale (www.comune.predappio.fc.it e info: tel. 0543.921748). L’assegnazione avviene tramite graduatoria, man mano che si liberano alloggi dei 240 comunali.

q. c.