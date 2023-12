Case popolari. Al via un nuovo regolamento

Approvato il regolamento comunale in materia di assegnazione degli alloggi Erp (Edlizia Residenziale Pubblica), in sostituzione di quello finora in vigore, che risaliva al 2008. Le nuove regole sono orientate a facilitare la soluzione di una situazione abitativa in grande affanno, con una forte contrazione del mercato delle locazioni private. Una situazione resa ancora più difficile dall’alluvione. E se sono complessivamente circa 1.750 gli alloggi di proprietà del Comune, con canoni che si aggirano intorno ai 125 euro al mese, risultano, ad oggi, 700 i nuclei ancora in attesa di un’assegnazione, con 78 domande soddisfatte nel corso del 2023, delle quali 23 riguardano nuclei colpiti dall’alluvione. Una situazione complessa per tentare di ovviare alla quale, il documento è "all’insegna della flessibilità, per avere ogni anno visione delle esigenze del territorio sul piano dei bisogni abitativi e, più in generale, dal punto di vista sociale" ha spiegato l’assessora alle politiche sociali, Barbara Rossi. Con un bando sempre aperto, su piattaforma on-line, dove sarà possibile inserire la domanda, che sarà valida per quattro anni, il nuovo regolamento "sarà uno strumento che terrà conto dei mutamenti nelle condizioni socioeconomiche dei cittadini, in base alle quali le istanze si possono ripresentare – haribadito l’assessora –. Siamo passati da 95 a 100 punti assegnabili in base alle macroaree della condizione abitativa, a partire dalla situazione socioeconomica, dando maggior peso alle fragilità, come la presenza di figli minorenni o di disabili e, soprattutto, tenendo in adeguata considerazione l’anzianità anagrafica".

Quanto alle cause di esclusione, c’è l’abbandono dell’alloggio per tre mesi consecutivi e la morosità, ma, in questi casi, è possibile fare nuovamente domanda. L’assegnazione straordinaria potrà essere prorogata per due anni "ma non potrà diventare definitiva". Entra nel regolamento il progetto ’case sicure’: "è lo strumento di cui ci siamo dotati per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini – dice il vicesindaco Daniele Mezzacapo –: Acer e polizia locale si incontrano periodicamente con i nostri uffici per verificare le segnalazioni di illeciti".

La presentazione del nuovo regolamento è stata l’occasione per Gianni Bisulli, vicepresidente di Acer, di illustrare lo stato di avanzamento degli interventi realizzati sul patrimonio immobiliare. Sono 96 le abitazioni riqualificate dal punto di vista energetico, usufruendo del 110% "con un investimento, da parte del Comune di 500mila euro e un recupero di quasi 5 milioni da parte delle cooperative che hanno partecipato ai lavori".

Nell’ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, finanziato tramite Pnrr, "entro il 2024 saranno conclusi i lavori per la riqualificazione dell’autorimessa e di 56 appartamenti in via del Portonaccio, con un investimento di 1 milione dalla Regione e 800mila euro da parte del Comune. Per la fine del 2025, saranno realizzati 28 nuovi alloggi in via dell’Autoparco, finanziati per 5,5 milioni di euro dalla Regione e per 1,1 milioni dal comune".

