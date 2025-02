Case popolari, bando a Meldola. C’è tempo fino al 28 marzo

Il Comune di Meldola ha indetto il nuovo bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per il 2025. Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle 12 del 28 marzo. Possono presentare la domanda i cittadini con residenza o sede dell’attività lavorativa a Meldola che abbiano mantenuto stabilmente la residenza o la sede dell’attività lavorativa in regione nell’ultimo triennio. In caso di cittadinanza non comunitaria il richiedente dev’essere, inoltre, in possesso di permesso di soggiorno europeo di lungo periodo oppure di permesso di soggiorno di durata almeno biennale, unitamente all’attestazione di una regolare attività lavorativa, subordinata o autonoma. È richiesta un’attestazione Isee anno 2025 non superiore a 17.428,46 euro e il possesso di un patrimonio, mobiliare ed immobiliare, entro determinati limiti meglio specificati nel bando di concorso disponibile sul sito del Comune al link: www.comune.meldola.fc.it/novita/avvisi/bando-di-concorso-pubblico-per-laccesso-agli-alloggi-di-edilizia-residenziale-pubblica-ubicati-nel-comune-di-meldola.

La burocrazia può essere un ostacolo. C’è per questo la possibilità di chiedere supporto e assistenza nella compilazione delle domande (gratuitamente) ai Caf territoriali, con i quali è stata stipulata apposita convenzione. Le domande pervenute entro i termini ed aventi i requisiti previsti verranno raccolte in un’apposita graduatoria per l’accesso agli alloggi Erp (case popolari) siti nel Comune di Meldola. Informazioni all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Meldola (0543/499450 - sociali.cultura@comune.meldola.fc.it) dal lunedì al venerdì 8,30-13 e martedì e giovedì 15-17.