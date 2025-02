Case popolari, bando per l’assegnazione

C’è tempo fino al prossimo 3 aprile per presentare domanda per il bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a Forlimpopoli. Vari i requisiti previsti per la partecipazione al bando che è stato pubblicato nei giorni scorsi.

Fra essi, il tetto del reddito: il nucleo familiare deve avere un Isee non superiore a 17.428,46 euro e un patrimonio mobiliare non superiore ai 35.560 euro. Inoltre i richiedenti non devono aver acquistato, in passato, un alloggio Erp a prezzo agevolato.

Escluso, poi, chi abbia occupato abusivamente un alloggio di edilizia pubblica. Al fine della definizione della graduatoria, le domande pervenute saranno valutate sulla base di cinque categorie: condizioni soggettive (presenza di anziani o di invalidi, nuclei monogenitoriali), condizioni di disagio sociale (famiglie seguite dai servizi), condizioni oggettive (provvedimento di sfratto, ordinanza di sgombero), condizioni economiche (sono previsti punteggi diversi a seconda dello scaglione Isee di appartenenza e dell’incidenza del canone sul reddito Isee), condizioni residenziali (il punteggio viene attribuito in base all’anzianità di residenza nel Comune).

Ognuno di questi criteri prevede l’assegnazione di punti e il somma totale servirà per stilare la nuova graduatoria, che sostituirà le precedenti. Per le domande va usato l’apposito modulo, che può essere scaricato dal sito del Comune o richiesto alla sede dei servizi sociali (Via Bazzocchi 4).

Il modulo, accompagnato da tutti i documenti richiesti, va consegnato a mano o inviato per posta raccomandata al Comune di Forlimpopoli entro la data di scadenza.

ma.bo.