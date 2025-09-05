Case popolari, Bartolini: : "Aumenteremo i controlli"

Acer e il Comune di Forlì sono impegnati sullo stesso fronte: vogliamo migliorare sempre di più la sicurezza e la qualità abitativa del contesto popolare forlivese. Per farlo, come Amministrazione comunale intensificheremo i controlli della Polizia locale e la collaborazione con Acer e le altre Forze dell’ordine, anche nell’ambito dei tavoli tecnici costituiti a seguito di nostra richiesta": ad annunciare questo impegno è l’assessore alla sicurezza Luca Bartolini (nella foto), in vista di una seduta del tavolo di coordinamento del progetto ‘Case Sicure’. "Per questa amministrazione – aggiunge l’assessore – il rispetto del patrimonio pubblico e quello delle norme di convivenza civile sono assolutamente prioritari, e iniziative come ‘Case Sicure’ lo dimostrano". Il tavolo di coordinamento del progetto, pensato per migliorare la civile convivenza nelle abitazioni di edilizia popolare e rafforzare il dialogo con Acer e Polizia locale, verrà convocato nei prossimi giorni dal Servizio Welfare e Sussidiarietà del Comune di Forlì.

Mercoledì mattina, intanto, si è svolto un incontro in municipio tra Bartolini, il presidente e il vicepresidente di Acer Emanuele Ciani e Massimo Bulbi, il comandate della Polizia locale Claudio Festari e il direttore di Acer Paolo Bergonzoni, per fare il punto sulla vivibilità degli alloggi, il rispetto della legalità e la sicurezza del patrimonio residenziale pubblico.