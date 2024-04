Case popolari da recuperare?. È guerra di cifre

"Quaranta alloggi popolari ristrutturati? La giunta Zattini vive in una campagna elettorale permanente, impegnati a convincere i cittadini che quello che non è stato fatto nell’arco di cinque anni potrà essere realizzato nelle ultime settimane del mandato". È dura la critica dei consiglieri comunali Pd, Movimento 5 Stelle e Forlì e Co. all’assessora ai servizi sociali Barbara Rossi, espressione del gruppo consigliare ‘Centrodestra per Forlì, che sarà però ricandidata da indipendente nelle file della Lega.

Il centrosinistra contesta a Barbara Rossi che "in città di alloggi di edilizia residenziale pubblica sfitti in attesa di manutenzione ne rimangano altri 200", dei quali "per quasi 5 anni Zattini non si è preoccupato minimamente". Il sindaco avrebbe preferito "sprecare risorse in una sarabanda di luminarie, maritozzi e spostamento di pensiline". Tutto questo "a fronte di una graduatoria di famiglie richiedenti case popolari che ha superato quota 800", mentre "aumentano gli sfratti per morosità a causa del costo dei canoni di locazione. Anziani, persone in condizione di fragilità, migranti ma anche giovani coppie e famiglie del ceto medio lamentano difficoltà nell’accesso all’abitazione a prezzo equo". Problemi che "l’Amministrazione ignora".

A rispondere all’opposizione, difendendo Barbara Rossi, è il segretario comunale della Lega, il consigliere Albert Bentivogli: "Gli appartamenti sfitti erano 230 con le amministrazioni precedenti, ora sono nettamente di meno". Immobili che erano "in degrado e deterioramento. Perché?". Il leghista rivendica "un cambio di passo": "Dal febbraio 2023, questa amministrazione ha stanziato ben 1,2 milioni di euro per l’edilizia popolare, rimettendo sul mercato 112 alloggi. Non solo, nei primi mesi di quest’anno se ne sono aggiunti altri 42. Un risultato che testimonia l’impegno che abbiamo dedicato al tema, al contrario di quanto erroneamente sostiene l’opposizione". Tanto che "si aggiunge anche l’inizio dei lavori per una nuova palazzina Acer in via Autoparco con ulteriori 28 alloggi. Il nostro obiettivo nei prossimi anni è quello di arrivare a soli 50 immobili non ancora disponibili".