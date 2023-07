Case popolari da ristrutturare Partiti i lavori in via del Portonaccio

Sono ai nastri di partenza i lavori per l’efficientamento e la riqualificazione del complesso abitativo che si trova al civico 28 di via del Portonaccio, una delle strutture di edilizia residenziale più grandi di Forlì: costruita negli anni ’30, ospita attualmente una cinquantina di nuclei familiari. L’intervento si inquadra nel nuovo piano dei lavori infrastrutturali previsto per il prossimo triennio e che interesserà oltre 390 alloggi in città, per un importo di spesa di 16 milioni e 610mila euro finanziato per lo più col Pnrr, col Piano nazionale complementare e con fondi messi del Comune.

Il complesso di via di Portonaccio, di proprietà del Comune e gestito da Acer, comprende 54 appartamenti, distribuiti su tre livelli, una corte interna, oltre alle autorimesse e ai servizi collocati nel piano interrato, ed è stato recentemente al centro di polemiche per lo stato il degrado in cui versa, con forti rischi legati alla sicurezza. I lavori riguarderanno l’efficientamento energetico di tutto il complesso, oltre alla riqualificazione dell’autorimessa, con l’installazione di un sistema di videosorveglianza. L’impegno di spesa totale ammonta a 2 milioni e 440mila euro, con fondi Svs, un fondo complementare al Pnrr destinato all’edilizia residenziale pubblica, e Pinqua (programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare).

"Per noi questo cantiere è molto importante – dichiarano gli assessori Barbara Rossi e Marco Catalano intervenuti per un sopralluogo venerdì mattina con l’ingegnere Luca Zandoli di Acer. "Era necessario dare una risposta concreta alle richieste dei locatari non soltanto in termini di qualità abitativa, ma anche di sicurezza. Laddove il contesto è fragile e poco curato possono verificarsi situazioni di illegalità che è nostro dovere contrastare. Quello di via del Portonaccio è un edificio molto vecchio, posizionato storicamente vicino a una struttura del Sert, che andava riqualificato ed efficientato il prima possibile, per migliorare il consumo e la vivibilità degli spazi, ma anche l’immagine architettonica".

"I lavori, da concludersi entro il 31 gennaio per la parte esterna dell’edificio – spiega il presidente di Acer Giuseppe Tallarico –, prevedono anche la sostituzione di tutti gli infissi, il ripristino completo di un alloggio sfitto e l’abbattimento delle barriere architettoniche. E buona parte del progetto riguarda l’autorimessa al piano interrato, che sarà totalmente riqualificata e dotata di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso con 16 telecamere e nuovi impianti di illuminazione ed emergenza". I lavori sono affidati alla ditta Spada Costruzioni Srl e, in subappalto, all’impresa edile Gashi Besim di Ravenna.

Paola Mauti