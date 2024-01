Case popolari, delibera regionale: "No alla residenzialità storica". E piovono critiche su Bonaccini

Non è ancora un atto definitivo, visto che si tratta di una delibera che dovrà passare in commissione e poi in assemblea, ma l’indicazione sta già facendo discutere. La Regione Emilia-Romagna, pur mantenendo come criterio di accesso in graduatoria per l’assegnazione delle case popolari la residenzialità di almeno tre anni, mette in discussione l’attribuzione di un posizionamento più alto a chi risiede o lavora da molto tempo sul territorio, impedendo ai Comuni di introdurre criteri di premialità per gli anni successivi.

E il consigliere regionale Massimiliano Pompignoli va all’attacco: "La giunta Bonaccini esce allo scoperto cancella definitivamente il criterio della residenzialità storica nell’assegnazione degli alloggi popolari. La strada scelta dalla maggioranza era chiara da tempo. Adesso, con l’approvazione di questa delibera, i giochi sono fatti. Nell’atto – spiega il leghista – datato 18 dicembre 2023, emerge con forza la netta volontà del Pd di non ’premiare’ chi risiede sul territorio da più anni".

Gli dà manforte il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna: "Il presidente della Regione ha assunto una decisione abnorme in fatto di alloggi popolari, ovvero togliere il requisito premiale della residenzialità storica, senza farne parola. Da qui emerge evidente l’imbarazzo del capo della corrente riformista del Pd che con questa decisione non solo si mette contro molte amministrazioni locali, ma va a rinfocolare il forte malcontento di chi ha diritto a un alloggio popolare e risiede da anni in un comune e si vede sorpassare dall’ultimo venuto".

Si tratta certamente di un tema caldo per le ricadute che può avere a livello locale e che non manca di avere un significativo impatto politico. Non premiare la residenzialità dopo i tre anni, infatti, comporterebbe equiparare residenti di lunga data ai nuovi arrivati, tra cui ovviamente molti immigrati. A Forlì attualmente sono 1.750 gli alloggi di proprietà del Comune, con canoni che si aggirano intorno ai 125 euro al mese e sono 700 i nuclei familiari ancora in attesa di un’assegnazione. Qui l’amministrazione ha recentemente approvato un nuovo regolamento per l’attribuzione delle case popolari. Dovrà, eventualmente, modificarlo? "Ad oggi, il nostro regolamento è valido e conforme alla normativa vigente – spiega Barbara Rossi, assessora alle politiche sociali –. Per quanto riguarda la delibera regionale, attendiamo gli sviluppi in commissione e poi in assemblea legislativa. Al momento non siamo in grado di fare previsioni. La nostra posizione è quella di tantissimi altri Comuni della Regione. Se cambierà la regolamentazione a livello regionale, cercheremo di capire se e in che termini questa impatterà sul nostro regolamento".

"A chi contesta la delibera regionale – spiega l’assessora regionale alla Programmazione territoriale e politiche abitative Barbara Lori – voglio dire che questa non comporterà nessun passo indietro nella garanzia dei diritti dei cittadini. Al contrario, l’obiettivo di questo provvedimento è proprio quello di introdurre regole uniformi per fare sì che il diritto alla casa sia davvero lo stesso su tutto il territorio regionale".

Paola Mauti