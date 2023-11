Case popolari, domanda più facile

E’ stato presentato e discusso in seno alla commissione consiliare nella seduta di ieri il nuovo regolamento per la richiesta e assegnazione delle case popolari. Un regolamento che andrà a sostituire quello del 2008 e verrà approvato dal consiglio comunale lunedì. Una delle novità più rilevanti è quella che sarà sempre possibile fare domanda di assegnazione di una casa popolare, e sarà sempre possibile integrare la domanda fatta. Ogni anno verrà così aggiornata la graduatoria degli aventi diritto con le nuove domande pervenute e i vari aggiornamenti. Varia anche il punteggio massimo assegnabile alle famiglie per la graduatoria che passa da 95 punti a 100. I motivi di assegnazione dei punti rimangono gli stessi: situazione familiare, abitativa, economica. E’ stato aggiunto, per un massimo di 5 punti, l’anzianità di permanenza della domanda in graduatoria senza essere stata assegnata un’abitazione. Le domande dovranno essere aggiornate o ripresentate ogni due anni, a pena di decadenza. Altra novità del nuovo regolamento è l’impossibilità per 10 anni di presentare domanda di assegnazione di una casa popolare per coloro a cui la casa popolare è stata tolta per uno dei motivi di decadenza, per esempio per aver commesso illeciti all’interno dell’abitazione. Anche l’assegnazione straordinaria, che avviene al di fuori della graduatoria generale per motivi speciali, ha subito una modifica: verrà assegnata la casa per 2 anni, prorogabili per altri 2, ma non diventerà più un’assegnazione definitiva.

Matteo Bondi