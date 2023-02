Case popolari, graduatoria pubblica

I predappiesi che volessero fare ricorso alla graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare potranno inoltrare domanda al Comune entro il 25 prossimo (info: 0543.921748). Tale graduatoria sarà esposta all’albo pretorio comunale fino a venerdì 10 febbraio. Le domande ammesse sono state 43, mentre 3 non ammesse. La famiglia più numerosa in attesa di ricevere un alloggio popolare è formata da 7 componenti, seguita da una da 6, e 6 da 5, ben 11 da un solo componente. Gli alloggi di edilizia popolare del Comune di Predappio sono un numero elevato: oltre 230. Ma quasi tutti sono attualmente occupati. Spiega il sindaco Roberto Canali (foto): "Man mano che se ne liberano alcuni, questi vanno assegnati a chi è primo in graduatoria,

che è formata in base al punteggio assegnato dalle norme vigenti". Aggiunge il primo cittadino: "Tuttavia gli alloggi di proprietà comunale (gestiti dall’Acer) costituiscono un patrimonio importante, che ci permette di dare molte risposte ai cittadini che hanno bisogno dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, anche se non a tutti".

q.c.