Case popolari, inciviltà e negligenza in via Manzoni

Sembra quasi che chi vive nelle case popolari debba rassegnarsi a farlo in queste condizioni, dividendo le colpe tra cittadini incivili e istituzioni negligenti. Vorremmo in questo caso segnalare la grave situazione di degrado in cui versa il complesso delle case popolari di via Alessandro Manzoni e ci riferiamo in particolare al civico 49. Il semiinterrato, che dovrebbe essere un parcheggio per le auto, è diventato una discarica per immondizia di vario tipo e rifiuti ingombranti, dai materassi ai mobili rotti, fino ai preservativi usati e gettati a terra. Inoltre, da molto tempo ormai il portone e il cancello automatico che dà accesso al semiinterrato del nostro condominio sono rotti e questo provoca un continuo via-vai di persone, di dubbia morale, che rompono e sporcano. E a proposito di comportamenti non civili delle persone, risuona musica ad alto volume h 24.

Siamo stanchi. Abbiamo pure paura a rientrare la sera quando fa buio, a ritrovarci personaggi sconosciuti che bivaccano nelle scale o addirittura ci dormono. Non siamo più tranquilli di stare in quelle che avrebbero dovuto essere le nostre case e che si sono trasformate in qualcosa tipo Bronx, dove ognuno si eroga il diritto di fare ciò che vuole infischiandosene altamente del rispetto e della civiltà. Più volte abbiamo segnalato questo degrado ad Acer e alle istituzioni comunali, più volte abbiamo richiesto l‘intervento dei carabinieri ma la situazione continua a essere la stessa. Dovrebbe essere tempo di intervenire, ridando dignità alle persone che sono costrette a subire tutto questo e che meritano di poter vivere in maniera decorosa invece tutto resta così com’è . Se è insostenibile l’atteggiamento di indifferenza adottato da chi dovrebbe rimuovere questa situazione di disagio, ’vergognoso’ è l’atteggiamento di quanti si trincerano dietro a un "che ci posso fare?".

Lettera firmata