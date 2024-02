Case popolari, l’85% è italiano. Ma il 43% dei richiedenti è straniero

A Forlì, i nuclei assegnatari e in attesa di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sono così distribuiti, tra italiani e stranieri. Secondo i dati messi a disposizione dal Servizio benessere sociale e partecipazione del Comune, gli attuali 1.303 nuclei familiari assegnatari di case popolari sono per l’85,4% di nazionalità italiana, mentre sfiorano il 12% (11,9) gli extracomunitari e per quasi il 3% sono stranieri comunitari. "E’ una fotografia figlia di un regolamento virtuoso – dice Barbara Rossi, assessora al Welfare – che da sempre ruota intorno al criterio dell’anzianità di residenza anagrafica e che, con l’ultimo aggiornamento, si è arricchito di un nuovo principio e cioè un bonus per la permanenza nella graduatoria (5 punti), per dare un punteggio premiante a chi da più tempo ha chiesto la casa popolare".

D’altra parte, se si fa riferimento al bando più recente, quello del 2019, che riguarda i richiedenti attualmente in graduatoria, la forbice tra italiani e stranieri sembra restringersi notevolmente. Su un totale di 905 domande, il 56,2% riguarda cittadini italiani (509 domande) mentre il 43,8% (396) sono richieste di alloggio presentate da stranieri, comunitari e no.

"Questa graduatoria ci pone il tema più complesso delle famiglie in attesa di alloggio, distribuite in percentuale equilibrata tra italiani e stranieri – continua l’assessora –. C’è bisogno di soddisfare un numero crescente di fragilità, frutto di condizioni economiche sempre più precarie e di una società che deve fare i conti con l’aumento dell’inflazione, il caro bollette e una riduzione del potere di acquisto dei salari". E snocciola i dati che si riferiscono alla platea degli appartamenti sfitti: "Grazie ad un finanziamento di un milione e 250mila euro, abbiamo rimesso sul mercato 112 appartamenti sfitti e siamo pronti a recuperarne altri 42. Inoltre, con la nuova palazzina Acer in via Autoparco metteremo a disposizione altri 28 alloggi di edilizia residenziale". Secondo Paolo Bergonzoni, direttore e dirigente tecnico di Acer, la polemica sulla delibera regionale "non ha alcun senso. Ormai ci sono molti stranieri residenti da lungo tempo sul territorio e, in molti casi, la loro anzianità di residenza è sovrapponibile a quella di tanti italiani. Quello che ci vorrebbe – continua il direttore – è, piuttosto, una maggiore disponibilità di case da distribuire".