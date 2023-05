Case popolari, paura per l’incendio Allarme grazie a due poliziotti

Fiamme alte quattro o cinque metri, divampate nel giro di pochi minuti poco prima delle 10, sul tetto in legno di una palazzina di alloggi popolari, all’angolo tra via Silvio Corbari e via Tina Gori, non lontano dal centro commerciale Ravaldino: per motivi di sicurezzza, lo stabile è stato completamente evacuato. Erano ben sedici gli appartamenti.

Nell’edificio erano in corso – anche ieri benché fosse domenica – dei lavori proprio sul tetto: per circostanze da chiarire, a un certo punto è scoppiato l’incendio. Gli operai non erano sulla sommità del palazzo, in quel momento, ma sulle impalcature laterali: questo ha fatto sì che nessuno abbia visto l’inizio delle fiamme, fermandole sul nascere. A dare l’allarme, perciò, sono stati due agenti di polizia fuori servizio. Entrambi hanno figli scout: li avevano accompagnati al ritrovo dal quale, insieme ai loro coetanei, sono partiti per piazza Saffi, dove si svolgevano gli eventi per il centenario di fondazione dell’Agesci in città. Gli agenti, amici anche fuori dal lavoro, si erano fermati a chiacchierare anche dopo la partenza dei ragazzi, quando hanno notato le fiamme in lontananza.

Sono stati loro, a quel punto, a chiamare i vigili del fuoco. Intanto, sono corsi sul posto dando l’allarme ai presenti: sia agli operai sia ai residenti, suonando uno per uno tutti i campanelli. Tutti gli abitanti, nella concitazione del momento, sono schizzati fuori. Poco dopo – con l’arrivo di Polizia e vigili urbani – è stata chiusa anche la strada per motivi di sicurezza. Con l’arrivo dei vigili del fuoco, l’incendio è stato rapidamente domato: nessuna persona è stata coinvolta, né risultano appartamenti inagibili. Gli agenti si sono resi disponibili, poco dopo, anche a dare una mano ai vigili del fuoco, quando tutti – compreso qualche anziano – sono rientrati nei loro alloggi. Momenti di paura che potevano avere ben altre conseguenze senza la prontezza dei due poliziotti.