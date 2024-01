Case popolari, scatta la raccolta firme online per la residenzialità storica e contro la Regione

ll gruppo della Lega in consiglio regionale annuncia la promozione di una raccolta firme online dal titolo ‘Sos case popolari: fermiamo Bonaccini’, contro la decisione della Regione di eliminare il criterio della residenzialità storica nell’assegnazione degli alloggi Erp (edilizia residenziale pubblica). "Questo criterio valorizza chi vive e lavora da più tempo nella propria città, garantendo equità sociale – spiega il consigliere leghista Massimiliano Pompignoli –. Cancellarlo significherebbe che chi ha vissuto e contribuito alla comunità locale, pagando le tasse per anni, potrebbe non avere priorità nell’assegnazione degli alloggi popolari. Questo riguarda anche tanti stranieri ben integrati. Chiediamo al Presidente Bonaccini di non togliere ai sindaci la libertà di applicare tale criterio nell’assegnazione degli alloggi popolari".