Casemurate, memorie e misteri secondo Bezzi

Alle 16 nella chiesa di San Giovanni Battista di Casemurate, via Serachieda 3 sarà presentato dall’autrice Paola Bezzi il volume ’Casemurate. Memorie e misteri di una villa di frontiera all’incrocio tra la via dell’ambra e la via del sale’, sostenuto dall’Associazione Amici della Pieve e valorizzato dall’elegante impaginazione della Tipografia Valbonesi. Presentano Mauro Mariani e Gabriele Zelli.