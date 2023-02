Caserma, via ai lavori per rifare il ponte sul Bevano

Il ponte sul Bevano, lungo la Cervese, fra Caserma e Casemurate, è uno dei primi dei 19 che dovranno essere messi in sicurezza: la Provincia investirà 21 milioni per tali lavori. In questi giorni la ditta Coromano di Fratta Terme, vincitrice dell’appalto, ha iniziato l’opera di adeguamento idraulico. L’intervento prevede la demolizione del manufatto e quindi la ricostruzione in una nuova struttura mista in acciaio e cemento armato, sopraelevata di un metro.

L’adeguamento del tratto stradale, collegato al rifacimento del ponte, interesserà circa 350 metri di strada. Verrà predisposta una corsia ciclopedonale larga 2 metri e mezzo. "I lavori dureranno circa 4 mesi in modo da evitare possibili disagi al traffico che interessa la Cervese durante i mesi estivi – dice Daniele Valbonesi, consigliere provinciale delegato alle infrastrutture e alla viabilità per il comprensorio forlivese – . Dopo un’attenta opera di censimento e alla determinazione delle priorità secondo lo stato di manutenzione, abbiamo individuato 19 interventi sui ponti per un investimento totale di 21 milioni. Il cantiere del Bevano è uno dei primi a partire anche per le sollecitazioni indotte dal traffico, anche pesante, che in quel tratto si avvicina ai 3 milioni di transiti all’anno".