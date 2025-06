Casetta Rio del Sol: l’agriaperitivo in tenda sotto i riflettori Rai

Il miglior aperitivo della Romagna è nelle campagne di Forlì, tra le tende della Casetta Rio del Sol. A certificarne il primato sono le telecamere di ’Camper’, il programma di Rai 1. Tra le prime tappe della trasmissione, è rientrato infatti il coloratissimo villaggio contadino ideato da Marika Servadei, che in via dei Sabbioni accoglie ogni settimana migliaia di persone facendo vivere un’esperienza apprezzatissima di gusto tra natura e tradizioni locali. Elemento caratteristico del villaggio sono le tende indiane rivisitate in chiave romagnola, nate durante il periodo del Covid e diventate il marchio di fabbrica di un agriaperitivo capace di attirare giovani e meno giovani anche da fuori regione. Il servizio andrà in onda martedì 24 (ore 12-13,25).