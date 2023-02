Casini si presenta: "Parla l’ultimo Dc"

Oggi alle 17.30 l’Auditorium Intesa Sanpaolo in via Flavio Biondo ospiterà un incontro con il senatore Pier Ferdinando Casini per la presentazione del suo ultimo saggio edito da Piemme: ‘C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano’. Essendo stato eletto per la prima volta in Parlamento nel 1983 e riconfermato nelle successive dieci legislature, Casini ha ricoperto l’incarico di deputato o senatore per quarant’anni, risultando il parlamentare italiano con la più lunga esperienza. L’incontro sarà introdotto dal Presidente dell’Accademia degli Incamminati Venerino Poletti, dal Presidente emerito della medesima Accademia, nonchè Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, e dal Presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì Maurizio Gardini. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.