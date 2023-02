Casini: "Vi narro un viaggio lungo 40 anni"

di Giancarlo Aulizio Perché ora un libro autobiografico? "Ci pensavo da tempo, ma la decisione è arrivata dopo un episodio significativo: l’accoglienza ricevuta dai miei colleghi entrando nell’aula di Montecitorio per votare il bis di Sergio Mattarella e poi assistere alla sua proclamazione. Quell’applauso, inatteso e bipartisan, è stato per me la migliore delle gratificazioni. Dietro quell’applauso c’è un viaggio lungo 40 anni. Ho capito che, dopo così tanto tempo trascorso in Parlamento, mi sono guadagnato l’affetto e la stima di molti. E che questa mia lunga e appassionata avventura valeva la pena di essere raccontata". Così il senatore Pier Ferdinando Casini introduce al suo ultimo saggio ‘C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano’ (Piemme, 255 pagine), che sarà presentato domani alle 17,30 a Forlì, all’Auditorium Intesa Sanpaolo (via Flavio Biondo 16). Casini, nato a Bologna nel 1955, ha un prestigioso curriculum politico: presidente della Camera dei deputati dal 2001 al 2006, dell’Internazionale Dc, dell’Unione Interparlamentare mondiale, delle Commissioni esteri del Senato e d’inchiesta sul sistema finanziario e bancario. Il senatore insegna Geopolitica del Mediterraneo all’Università Lumsa di Roma ed è presidente d’onore dell’antica Accademia degli Incamminati di Modigliana, che guidò dal 1990 al 1997. Infatti l’incontro sarà introdotto da Venerino...