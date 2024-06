Caso a Civitella: una lista ha solo otto candidati

Con il titolo esplicito,’Mai più commissariati’, il sindaco uscente e candidato per la lista ‘Progetto Comune’ Claudio Milandri ha chiesto in una nota al candidato sindaco della lista ‘Impegno e Rinnovamento’, Pierangelo Bergamaschi, già sindaco del comune della Val Bidente dal 2009 al 2013, come mai in questa campagna elettorale abbia presentato una lista composta di 8 candidati quando per legge il minimo previsto è 9.

"La legge prevede che una lista che concorre alle elezioni amministrative nel nostro Comune – precisa Milandri – debba avere un minimo di candidati di 9 e un massimo di 12 per superare l’iter burocratico. Una cosa inspiegabile quella della sparizione di un candidato dal materiale elettorale diffuso ai cittadini".

Cosa è realmente accaduto visto che la commissione elettorale ha approvato a Bergamaschi una lista di 9 componenti il giorno dopo la presentazione, con il numero minimo per essere ammessi, e poi i candidati sono in effetti diventati 8, quindi uno sotto la soglia stabilita dal ministero dell’Interno per i Comuni sotto i 5.000 abitanti?

"Il candidato sindaco deve essere trasparente, visto che nelle interviste dice di esserlo – aggiunge polemicamente Milandri – e spiegare che cosa è realmente accaduto, perché se avesse presentato fin da subito una lista con 8 candidati non sarebbe stato ammesso alle elezioni. Ci piacerebbe capire cosa c’è alla base di questa sparizione e ci auguriamo che lo faccia chi di dovere, perché è quantomeno inusuale che qualcuna accetti la candidatura per poi ritirarsi nell’immediatezza, rinunciando soltanto tre giorni prima e a soli 15 minuti dal termine ultimo della presentazione delle liste".

Accuse pesanti quelle di Milandri che pone poi un ulteriore roblema: "Quello che a noi importa è che il Comune non rischi di nuovo il commissariamento, visto che lo abbiamo già subìto in tempi passati proprio con questo candidato sindaco nel 2013. A Civitella – sono le conclusioni di Milandri – servono persone capaci che non fanno improvvisazione politica e che siano pronte a gestire il prossimo futuro, che sarà molto impegnativo viste le problematiche legate alla ricostruzione del nostro territorio gravemente colpito dall’alluvione".

Bergamaschi a sua volta ribadisce: "Nessun mistero e nessuna scorrettezza da parte nostra. Alcuni giorni dopo il via libera della commissione elettorale – spiega – un componente della lista mi ha scritto purtroppo una lettera di dimissioni che ho consegnato doverosamente agli uffici comunali. Mi sono ritrovato così con una lista di 8 candidati. Tutto qua. In caso di vittoria governerò comunque il Comune con 8 consiglieri di maggioranza invece di 9". Da ricordare che a Civitella, oltre a Milandri e Bergamaschi, è candidato a sindaco anche Diego Lensi.