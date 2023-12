Caso Balestri, assoluzioni bis. Scagionato il cardiologo forlivese

Sentenza assolutoria di primo grado confermata ieri in Corte d’Appello per la morte di di Luigi ‘Gino’ Balestri, caduto nella sua casa di Fortini di Madonna di Campiglio il primo gennaio 2010, ricoverato per un "trauma contusivo toracico e del rachide dorsale", dimesso due volte e poi deceduto il 6 gennaio 2010 a causa di una "insufficienza miocardica acuta, edema polmonare e congestione pluriviscerale". La salma del 75enne – fondatore nel 1960 della Balestri&Balestri, azienda forlivese di comunicazione – rimase a disposizione della procura per circa 600 giorni.

Scagionati quindi pure in secondo grado i medici finiti a processo per omicidio colposo, tra cui il cardiologo forlivese di Balestri, Guido Balestra, assistito dall’avvocato Giangiacomo Pezzano; assolti poi Silvano Piccone, del pronto soccorso di Tione di Trento (dove Balestri viene trasportato dopo la caduta), Gian Matteo Paroli, Franco Ridolfi e Stefano Quinto, di chirurgia, Marco De Pasquale, di ortopedia. Il tribunale di Forlì, in primo grado, aveva emesso il verdetto di assoluzione il 12 dicembre 2016.

A giugno dello scorso anno la Corte d’Appello aveva accolto l’istanza della parte civile per la famiglia Balestri, rappresentata dall’avvocato Max Starni, disponendo una nuova perizia affidata al cardiologo Alessandro Capucci dell’Università di Bologna. Per gli esperti chiamati dalla pubblica accusa Balestri non "poteva stare in alta quota data la sua cardiopatia"; secondo la tesi dalla procura i medici di Tione "omettevano le dovute indagini cardiologiche e decidevano imprudentemente di dimettere il paziente". La parte civile aveva richiesto 950mila euro di danni per la moglie e 800mila per il figlio; istanza decaduta per effetto della sentenza di assoluzione.