Caso Crai, proposta una soluzione: perché le critiche?

Da parte nostra c’è stata una proposta concreta alla soluzione della crisi aziendale e non capiamo le critiche rivolteci dai lavoratori del Crai in via Balzella che hanno perso il posto di lavoro. In sintesi, abbiamo chiesto un impegno del gruppo Cia-Conad, così da riassorbire nelle sue strutture esistenti i 23 lavoratori. La proposta arriva da un’organizzazione territorialmente competente, come la nostra, l’unica che non è stata invitata al tavolo delle trattative, dove legittimamente ci sono le Confcommercio di Lugo e Cesena, che rappresentano la proprietà. Ai lavoratori vogliamo ricordare che il mondo è cambiato, per cui non capiamo queste accuse generiche al datore di lavoro, al quale viene imputato di non avere attivato non si sa bene cosa. Accuse che lasciano il tempo che trovano.

Da almeno 20 anni sosteniamo - e questo lo rivendichiamo con forza - lo sviluppo equilibrato del territorio dal punto di vista delle strutture commerciali. Un equilibrio che non è stato raggiunto, anzi: il nostro territorio è stato saccheggiato. Quando ci siamo lamentati della possibile proliferazione delle medio-grandi strutture commerciali di vendita, lo abbiamo fatto, purtroppo, a ragion veduta e come unica voce: la situazione odierna è sotto gli occhi di tutti. Altre crisi aziendali arriveranno, la vicenda Crai è solo la punta dell’iceberg.

La proposta di coinvolgere il gruppo Cia-Conad aveva e ha un unico obiettivo: quello di non disperdere le professionalità dei 23 lavoratori coinvolti, loro malgrado, in questa crisi aziendale. Se però, come sembra, questa è la reazione di sindacati e lavoratori, ne prendiamo atto. Noi ci faremo carico di contattare nei prossimi giorni l’amministratore delegato di Cia-Conad per vedere se questa via è percorribile. Non ci vogliamo intromettere nella crisi aziendale, come Confcommercio Forlì. La nostra, appunto, era una ‘banale’ proposta. Tanto banale che al momento è l’unica in campo.

Alberto Zattini

direttore

Ascom-Confcommercio