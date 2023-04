Caso Langone, anche Europa Verde all’attacco

Non si arrestano le proteste di svariate realtà forlivesi in reazione alla scelta di Camillo Langone come presidente della commissione incaricata di selezionare le opere vincitrici della prima edizione del Concorso Verzocchi; opere che dovrebbero andare ad arricchire l’omonima collezione. Langone, di fatto, è già conosciuto alla cronaca per le sue affermazioni forti e a dir poco controverse in tema, in particolare, di immigrazione e di questione di genere.

A insorgere questa volta è Europa Verde con una nota a firma dei portavoce Maria Grazia Creta e Alessandro Ronchi: "Che questa destra al governo e in giunta a Forlì non abbia un bel rapporto con la cultura – si legge nel comunicato – non è una novità. Le prove sono del resto continue: la riconferma a sottosegretario al ministero della Cultura di Lucia Borgonzoni, che si vanta pubblicamente di non toccare libri da anni; la scandalosa campagna pubblicitaria del ministero del Turismo che deturpa l’immagine della Venere del Botticelli; non ultime le confusionarie politiche culturali del nostro Comune, che prevede di smantellare il museo di palazzo Romagnoli e trasferire la collezione Verzocchi nonostante la volontà testamentaria contraria del mecenate. Ma la perla più preziosa pare essere la nomina di Camillo Langone a presidente della commissione del Premio Giuseppe Verzocchi".

La nota continua: "Langone non può certo rappresentare la cultura forlivese o quella italiana, con le sue numerose posizioni provocatorie e inaccettabili in un Paese moderno. Sono sue del resto le frasi ‘le donne migliori sono quelle che non pensano’ e ‘la laurea delle donne è causa del declino demografico’. Con queste premesse, sulla base di quali principi verranno selezionate le opere da aggiungere alla collezione di quelle sul tema del lavoro?".

Le associazioni che, in questi giorni, hanno sottoscritto numerose proteste hanno chiesto la cancellazione del premio o, quantomeno, una sua riformulazione che non preveda più il ruolo di Camillo Langone. Europa Verde non è da meno: "Ci uniamo al coro delle tantissime associazioni che si sono scagliate contro la decisione e chiediamo all’amministrazione di nominare un nuovo presidente per la commissione. Si ammetta di aver sbagliato e si cambi direzione, non è ancora troppo tardi".