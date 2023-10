Caso Magalotti, il verdetto. Al dirigente 5 anni e 9 mesi

"Si chiude una brutta fase nella storia amministrativa del nostro Comune": così il sindaco di Modigliana Jader Dardi, parte civile tutelato dall’avvocato Matteo Olivieri nel processo per peculato e falso ideologico a carico di un ex dirigente del Comune e di un gruppo di imprenditori, commenta a botta calda la lettura degli undici verdetti pronunciati ieri pomeriggio dal giudice Ilaria Rosati. Un processo che vedeva alla sbarra l’ex responsabile dei lavori pubblici del Comune di Modigliana, Flavio Magalotti, e un gruppo di imprenditori e artigiani.

Il primo grado si chiude con una condanna e due assoluzioni a seguito di giudizio abbreviato, sette patteggiamenti e una dichiarazione di non doversi procedere. La condanna, pesante, è quella subita da Magalotti: 5 anni e 9 mesi e 15 giorni di reclusione e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e il pagamento di una provvisionale di 50mila euro. Magalotti, che peraltro ha già rifuso comunque 140mila euro, è stato assolto però dal reato di turbativa d’asta.

Un’indagine che il 2 dicembre del 2021 esplode con 11 ordinanze a carico di altrettante persone: oltre a Magalotti finirono ai domiciliari imprenditori e piccoli artigiani con l’accusa di aver "costituito un consorzio criminoso con lo scopo di alterare gli appalti pubblici" del Comune di Modigliana. Flavio Magalotti, 55 anni (difeso dagli avvocati Marco Martines e Vittorio Manes che proporranno appello avverso la sentenza), ex dirigente organizzativo dell’area tecnica e dei lavori pubblici, sarebbe stato l’asse di rotazione delle operazioni considerate illecite.

Nel mirino della magistratura erano finiti appalti considerati alterati relativi a lavori di manutenzione, forniture e interventi per l’ex Macello, per scuole e fognature, per l’illuminazione pubblica, per il cimitero, ma anche per la sostituzione di pneumatici ai mezzi comunali e altre riparazioni. Lavori che per l’accusa sarebbero stati pagati dal Comune ma "eseguiti solo sulla carta".

Assolti Rolando Albani e Ilario Albonetti, difesi dagli avvocati Sabrina Mancini, Marco Mercatali e Francesca Silvestroni. Secondo la difesa "i due imputati, entrambi operai, erano totalmente estranei ai fatti". Lunga la lista dei patteggiamenti. Stefano Cavina, imprenditore edile di Tredozio, ha patteggiato 2 anni di reclusione (sospesa); Stefano Fabbri, ex presidente del Forlì calcio, ha patteggiato 1 anno e 10 mesi di reclusione (pena sospesa); per Gianluca Rossi 1 anno, 2 mesi e 20 giorni di reclusione (pena sospesa); per Angelo Lo Russo 1 anno e 4 mesi di reclusione (sospesa); per Roberto Rossi 1 anno e 4 mesi di reclusione (sospesa); per Giuseppe Schiavo 1 anno e 5 mesi di reclusione (sospesa); per Gilberto Fabbri 1 anno e 4 mesi di reclusione (pena sospesa). Per Giancarlo Fantinelli il giudice ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato a causa di morte.

"La sentenza di primo grado è appellabile, ma resta inconfutabile – ha detto Dardi – che il nostro Comune ha subìto danni gravissimi da parte di chi doveva invece tutelare il bene comune. Una vicenda difficilissima da affrontare per una piccola amministrazione locale. Il Comune di Modigliana è parte lesa da un comportamento così grave. La sentenza ‘fa giustizia’ ma in me resta una profonda amarezza".