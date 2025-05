Caso portato in consiglio: "Body shaming verso l’assessore Cintorino"

"Le punturine hanno reso le labbra dell’assessore Cintorino ancora più paperesche": questa la frase scritta in un commento Facebook da Daniela Cortesi e riportata in consiglio comunale dalla consigliera di Fratelli d’Italia e presidente della commissione pari opportunità Cristina Tassinari. Cortesi è la coordinatrice del quartiere San Martino in Strada.

"Un commento che è apparso sulla pagina Facebook del sindaco – ha esposto Tassinari illustrando il question time all’interno della seduta di ieri –, in risposta a un post in cui si parlava dell’inaugurazione della stanza dell’accoglienza al Pronto soccorso, uno dei progetti anti-violenza sulle donne messi in atto recentemente". All’evento era presente l’assessora alle pari opportunità Andrea Cintorino. Il commento è stato poi rimosso.

Tassinari ha chiesto alla giunta come intenda stigmatizzare quanto accaduto, aggiungendo che "Cortesi è notoriamente vicina al Partito Democratico". Come da prassi relativa ai question time è stata l’amministrazione comunale a prendere la parola, in questo caso con il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, che ha espresso piena solidarietà alla collega di giunta, una "solidarietà piena e convinta, la stessa che avremmo per gli esponenti di qualsiasi schieramento". Una stigmatizzazione di quanto accaduto che si è augurato arrivi nel "giro di poche ore da tutti gli schieramenti politici della città" oltre alle scuse dell’autrice del commento.

Solidarietà che è arrivata nel giro di pochi minuti, quelli che ci sono voluti ai vari capigruppo di opposizione – per la maggioranza era stata la stessa Tassinari a farsi portavoce – per prendere la parola ed esprimere la loro distanza da questa frase. Il capogruppo del Partito Democratico, Alessandro Gasperini, ha definito il commento un attacco "personale e sgradevole", ma ha puntualizzato "non capiamo perché nel testo del question time venga tirato in causa il Pd, dato che non c’entra niente". Solidarietà nei confronti dell’assessora Andrea Cintorino è quindi stata portata anche da Elena Colangelo per RinnoviAmo Forlì, Diana Scirri per Alleanza Verdi e Sinistra e da Eros Brunelli in rappresentanza del Movimento 5 Stelle. La gravità della situazione, secondo il capogruppo di Fratelli d’Italia, Fabrizio Ragni, è data dal fatto che "il commento è avvenuto da un esponente istituzionale verso un altro esponente istituzionale, nella pagina Facebook del sindaco".

Matteo Bondi