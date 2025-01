Caso Sara Pedri, l’attacco delle difese: “Accuse senza tenuta. E pure il reato non regge”

Forlì, 16 gennaio 2025 – Un’arringa fiume, durata ore, quella di ieri in tribunale a Trento davanti al giudice dell’udienza preliminare Marco Tamburrino (a porte chiuse e con rito abbreviato) per il caso Sara Pedri, la 31enne ginecologa forlivese scomparsa nel nulla il 4 marzo 2021 (famigliari e inquirenti ipotizzano che la giovane donna si sia suicidata a seguito di mesi di presunte angherie subite nell’ambiente di lavoro).

A parlare ieri in aula, Nicola Stolfi e Saverio Scuto, gli avvocati che difendono l’ex primario dell’unità di ginecologia e ostetricia dell’ospedale Santa Chiara di Trento, Saverio Tateo. Il professionista (che non lavora più nel nosocomio trentino, pur avendo vinto la causa civile contro il suo licenziamento, che era scattato nell’ottobre 2021) è imputato assieme alla sua vice, Liliana Mereu (entrambi presenti in aula), per maltrattamenti in concorso e continuazione nei confronti del personale del reparto.

L’accusa, rappresentata dalla pm Maria Colpani, aveva chiesto nelle scorse udienze la condanna dei due medici a quattro anni, due mesi e venti giorni. I legali di Tateo, nella loro arringa di ieri, hanno sostanzialmente ribadito la loro linea difensiva, rigettando ogni contestazione mossa dalla procura. Gli interventi dei due avvocati sono partiti dagli argomenti accusatori emersi durante l’incidente probatorio (durato da settembre a dicembre 2023), quando il giudice ha acquisito la testimonianza di diverse collaboratrici di Tateo e Mereu. Secondo i due difensori, gli indizi raccolti dagli investigatori trentini sarebbero “privi di ogni struttura probatoria”. “Le testimonianze del personale del reparto – hanno affermato i due legali – sono valutazioni che non hanno alcuna tenuta”. “Non c’è mai stato un ambiente lavorativo ’tossico’”, aveva dichiarato lo stesso Saverio Tateo al giudice nei mesi scorsi.

Gli avvocati Stolfi e Scuto hanno poi puntato il dito contro la formulazione giurisprudenziale e l’applicazione concreta dell’accusa messa nero su bianco dalla procura di Trento, ossia l’articolo 572 del codice penale: “Qui si contesta il reato di maltrattamenti in famiglia in un ambiente di lavoro, che quindi sarebbe un ambiente di tipo parafamiliare. Noi dubitiamo seriamente, assieme alla Cassazione, che questa forma di reato sia correttamente contestata all’interno di una struttura ospedaliera”, hanno dichiarato i legali nella loro arringa.

La prossima tappa sarà quella del 31 gennaio. Quando potrebbe addirittura arrivare la sentenza. Ma questo non è stato formalmente indicato dal giudice. “Però è probabile”, affermano diverse parti in causa. In tutto sono 11 le parti civili – fra cui la madre di Sara Pedri –, che complessivamente hanno chiesto 1,2 milioni di risarcimento. L’Avvocatura di Stato, per l’Azienda sanitaria provinciale, ha richiesto come risarcimento 645mila euro, per danni di immagine.

Il processo in corso è il risultato di un’inchiesta della procura di Trento partita a seguito della scomparsa di Sara (la sua auto venne trovata vicino al lago di Santa Giustina). È stata la sorella della dottoressa forlivese, Emanuela, di fatto, ad innescare l’indagine, dopo aver ascoltato le confessioni di colleghe e colleghi di Sara. Molti di loro sono ora tra le parti civili. Tutti hanno parlato ufficialmente, nelle loro dichiarazioni durante l’incidente probatorio, di come sarebbero stati “vessati e mortificati dai due imputati i soggetti ritenuti mediocri o responsabili di errore: umiliazioni pubbliche alla presenza di colleghi e talvolta degli stessi pazienti”.