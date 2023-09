Caso sospetto di Dengue a Forlimpopoli: è negativo

E’ rientrato l’allarme per un sospetto caso di dengue a Forlimpopoli. "Gli esami svolti sulla signora ricoverata – spiega la sindaca della città artusiana, Milena Garavini – per sospetto caso di dengue hanno dato esito negativo". L’esito degli accertamenti è arrivato nella mattinata di ieri. L’allarme era scattato nella giornata di martedì con la distribuzione di volantini, casa per casa in un raggio di 100 metri dalla scuola elementare Don Milani, che annunciavano per la notte tra il 19 e il 20 settembre, esattamente tra mezzanotte e l’una, lo svolgersi di un trattamento notturno di disinfestazione contro la zanzara tigre, vettore del virus. Trattamento che doveva ripetersi anche nelle due notti successive.

Con l’arrivo dell’esito negativo, come era stato comunque anticipato anche nel volantino, il trattamento è stato sospeso. Nel volantino si leggeva di tenere chiuse le finestre, di non lasciare i panni stesi ad asciugare, così come i giochi e le ciotole per gli animali, mettere al riparo gli stessi e coprire le vasche per i pesci. Tali prescrizioni non sono più valide quindi ora. L’unico trattamento che è stato effettuato è quello della notte tra il 19 e il 20: il protocollo dell’Ausl in caso di sospetto caso dengue prevede che comunque si parta con la disinfestazione. Rimane così valido lavare molto accuratamente eventuali ortaggi e frutta prodotti all’interno di orti nell’area interessata, così come si consiglia di lavare molto bene anche tavoli, sedie e giochi non preventivamente coperti. Queste prescrizioni sono valide solo per coloro che hanno ricevuto il volantino cartaceo, che individua l’area delimitata in cui è stato effettuato il trattamento. Martedì si era diffusa la notizia tramite social e la cosa aveva destato qualche fraintendimento sulla zona sottoposta alla disinfestazione.

Matteo Bondi