Caso vigili, anche la Cisl boccia la giunta: "Così si svaluta la figura dell’agente"

Attacco frontale della Cisl-Funzione pubblica provinciale sul caso dell’eventualità che l’amministrazione di Forlì si affidi ad agenti della polizia locale per controllare gli ingressi del municipio da piazza Saffi e da via delle Torri per "evitare furti o molestie all’interno della casa comunale".

Già due sigle sindacali – il Sulpl (sindacato unitario lavoratori polizia locale) e il Cse Flpl (Funzioni locali e polizie locali – si sono schierati duramente contro questa ipotesi: "Gli agenti della polizia locale non sono receptionist", hanno stigmatizzato le due sigle.

Ora arriva anche la presa di posizione contraria della Cisl-Fp: "Per quanto appaia evidente che la scelta dell’amministrazione comunale sia motivata da esigenze di sicurezza, possono esserci altre soluzioni per perseguire questo obiettivo", rimarca in una nota la Cisl Fp. "Affidare questo compito alla polizia locale vuol dire svalutare fortemente la figura dell’agente e distogliendo gli operatori dall’importantissimo servizio che svolgono quotidianamente per la cittadinanza e per il quale sono effettivamente qualificati", sottolinea il comunicato Cisl.

"Inoltre, sottrarre parte personale alla propria funzione all’interno del comando, comporterà inevitabilmente un carico di lavoro aggiuntivo sul resto del personale, già sottodimensionato, con il rischio di compromettere la qualità del servizio".

"Molte altre sono le problematiche a noi segnalate dall’interno della polizia locale di Forlì – prosegue la dichiarazione della Cisl –, come l’affidamento di rischiosi compiti di controllo (come detenzione e spaccio di stupefacenti), che dovrebbero essere svolte da altre forze di polizia. Oltretutto, ciò accade spesso senza che gli agenti abbiano ricevuto alcuna formazione e equipaggiamento".