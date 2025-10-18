Castagna, la sagra fa il bis. E c’è pure la carne di maiale

La Sagra della Castagna di Premilcuore, che ha raggiunto la 61ª edizione e che domenica scorsa ha richiamato nel paese dell’alta valle del Rabbi oltre tremila persone, domani farà il bis, grazie alle varie decine e decine di volontari della locale Pro loco, guidata da Adamo Biondi.

Se domenica scorsa la manifestazione si è caratterizzata per il pacchetto turistico, comprendente la raccolta dei marroni nel castagneto, domani si potrà assistere alla lavorazione della carne di maiale ("Vén a vdè a masè e porc" ovvero "Vieni a vedere la sistemazione della carne del maiale"), come si faceva un tempo in tutte le famiglie. Fra le specialità del giorno, si potranno assaggiare ciccioli, salsicce fresche e appunto ogni tipo di carne ai ferri di maiale. Inoltre, i responsabili degli stand gastronomici annunciano che nell’Area Feste ‘si mangia alla grande’.

Il pomeriggio sarà animato da spettacoli e balli. Sarà ancora visitabile anche la mostra di fotografie del premilcuorese Mattia Vespi, presso l’Archivio fotografico, aperta domenica scorsa, alla presenza del sindaco Baruffi, che commenta: "Anche questa esposizione arricchisce l’offerta turistica del nostro paese e territorio, insieme alle strutture turistiche, alle bellezze del paese, del fiume e della natura circostante". Conclude il presidente della Pro loco, Adamo Biondi: "Anche per domani ci saranno ancora tante bancarelle di prodotti autunnali, fra cui i buoni e gustosi marroni di Premilcuore", venduti domenica scorsa da 5 a 8 euro il kg, in base alla pezzatura e qualità.

q.c.