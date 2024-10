Castagne e tartufi, ecco le sagre autunnali

Con ottobre ritornano anche le sagre dei prodotti autunnali in Appennino, che non sono soltanto un’occasione per i commercianti per vendere i prodotti di stagione, ma anche una vetrina della più complessa realtà economica, turistica ed enogastronomica della vita in collina e montagna. Una ricchezza immateriale di queste manifestazioni resta anche il volontariato, con centinaia di persone che si dedicano all’organizzazione e svolgimento degli eventi, che fanno capo alle Pro loco, in collaborazione con i Comuni e le varie associazioni del territorio. Regina delle varie sagre resta da sempre la castagna, "il principale prodotto del territorio della Romagna Toscana", come scriveva già nel 1399 a Firenze il capitano del Popolo con sede a Portico, il novelliere Franco Sacchetti, allievo del Boccaccio.

In testa a tutte le manifestazioni autunnali si piazza la Sagra della castagna di Premilcuore, che quest’anno taglia il traguardo della 60ª edizione. Spiega Adamo Biondi, presidente della Pro loco che organizza l’evento: " E’ la sagra più antica della Pro loco, in chiusura di una stagione estiva ricca di tanti eventi che hanno attirato a Premilcuore diverse migliaia di turisti e amanti della collina e montagna. Le due domeniche (13 e 20 ottobre) attireranno ancora tanti nostri amici e appassionati dell’alta valle del Rabbi. In 60 anni l’evento si trasformato: non è più solo una sagra del prodotto tipico dell’autunno, con caldarroste e castagnaccio, ma è diventato anche la vetrina degli altri prodotti tipici (circa una ventina), con un corollario di intrattenimenti". Domenica 13 il borgo sarà animato dalla fiera del mercato ambulante e nell’Area Feste la giornata sarà dedicata alla castagna e al raviggiolo. Durante la giornata spettacoli, gonfiabili per i bambini, antichi mestieri.

Altra manifestazione molto nota in programma domenica 13 ottobre è la Sagra dei Frutti del Sottobosco, organizzata a Portico di Romagna dalla Pro loco per la 42ª edizione. Anticipa la presidente, Lucia Santandrea: "La nostra manifestazione si caratterizza fin dalle sue origini come iniziativa che porta nel centro storico solo bancarelle con prodotti di stagione e negli stand gastronomici, presso i giardini pubblici, specialità gastronomiche legate ai prodotti autunnali". La sagra si aprirà alle ore 10, con mostre ed eventi in tutto il borgo di Dante e Beatrice, mentre gli stand gastronomici apriranno alle 11.30, con centinaia di volontari in cucina e a servire ai tavoli. Re del menù sarà il fungo porcino, preparato nei modi più tradizionali.

La terza e quarta domenica di ottobre la Sagra del Tartufo di Dovadola attirerà molte migliaia di buongustai e appassionati di tartufo, che quest’anno sembra annunciarsi abbondante, grazie alle numerose piogge estive che favoriscono il prodotto. Durante tutte le domeniche di ottobre nella vicina Marradi si svolge da oltre 50 anni la Mostra Mercato del Marrone Buono.

Ad aprire, invece, il calendario delle sagre di novembre sarà Rocca San Casciano nel primo weekend, con la Sagra dei Frutti Autunnali della Romagna Toscana, mentre a chiudere sarà Tredozio con la 38ªSagra del Bartolaccio, prevista nelle domeniche del 3 e del 10 novembre.