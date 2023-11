Castagne, vin brulè e biscotti alla Cava

Si svolgerà oggi alle 15 in piazzetta Don Mario Ricca Rosellini presso il quartiere Cava-Villanova di Forlì un’iniziativa dal titolo ’Pomeriggio d’autunno’ con la distribuzione a tutti i presenti di caldarroste, vin brulè, cioccolata in tazza per i più piccoli e i buonissimi prodotti del Forno di Camillo, messi a disposizione gratuitamente. Ci sarà l’esposizione di hobbisti e tanto divertimento assicurato per i bambini. Evento realizzato in collaborazione con l’Associazione Anziani ’Il Delfino’ della Cava. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.