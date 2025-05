Castagnolo, ecco i lavori: "Pronti entro l’estate"

Finalmente lunedì ripartiranno i lavori del cantiere sulla Sp4 del Bidente alla chilometrica 62+000, in località Castagnolo, nel comune di Civitella. "Le lavorazioni fino alla fine dell’anno scolastico – precisa la nota del Servizio infrastrutture viarie della provincia di Forlì-Cesena – si svolgeranno fuori dalla sede stradale, mentre dal 7 giugno investiranno la carreggiata con l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo. La conclusione dell’intervento è prevista entro l’estate".

I lavori consistono nell’allargamento della carreggiata stradale pari a 9,50 metri, per un tratto di circa 250 metri, e prevedono anche la realizzazione del nuovo svincolo in direzione di Castagnolo, contribuendo ad una migliore e più sicura accessibilità. L’intervento ha un costo complessivo di 775.000 euro, e viene realizzato dalla ditta Fratelli Ferrari di Sora (Frosinone).

Una buona notizia per i pendolari della più trafficata e pericolosa provinciale intervalliva del comprensorio forlivese, che da mesi si chiedevano il perché di questo lungo fermo, dopo che la ditta incaricata aveva svolto già una percentuale di lavori significativa. "Questo intervento rappresenta un ulteriore passo avanti per la sicurezza stradale e la viabilità dell’intera valle del Bidente – commentano Roberto Cavallucci, sindaco di Meldola e consigliere provinciale delegato alla viabilità forlivese, e il sindaco di Civitella Claudio Milandri –. Siamo consapevoli dei disagi temporanei che il cantiere comporta, specialmente con l’attivazione del senso unico alternato, ma i benefici a lungo termine di una carreggiata più ampia e di un nuovo svincolo più sicuro giustificano questo momentaneo inconveniente. Ringraziamo i cittadini dei Comuni di Civitella, Galeata e Santa Sofia per la collaborazione e la pazienza. Il nostro impegno è di completare i lavori nei tempi previsti, entro la fine dell’estate". Ora ai sensi unici alternati regolati da semafori sulla frana di Pianetto e sul ponte di Galeata si aggiunge anche quello di Castagnolo, ma la scelta di accelerare la fine dei lavori in pochi mesi in questo tratto di Bidentina appare ai più la migliore.

Oscar Bandini