Castelli di carta", Dal 7 luglio un viaggio tra storia, storie, pagine e racconti in Forlì-Cesena"

Partirà il 7 luglio la rassegna ‘Castelli di carta. I libri che spettacolo’ con spettacoli tratti da libri o presentati dai loro autori o di altri autori in Castelli o luoghi storici di notevole interesse dell’entroterra forlivese. Dal Castello di Cusercoli, alla Rocca di Meldola al Teatro romano di Mevaniola fino alla Roccaccia di Rocca San Casciano.

"Un viaggio interessante tra storia, storie, pagine e racconti. Dalle riflessioni comico-scientifiche su clima ambiente e pianeta di Giobbe – commenta il curatore Giancarlo Dini della DireFare sas – alle paure che ci condizionano di Arianna Porcelli Safonov, alle divertenti articolazioni del concetto di storia presentate da un vero straordinario storico alle atmosfere di trebbo di stalla in cui le storie del Bardo si ritrovano tradotte da contadini romagnoli nel loro dialetto".

Si parte venerdì 7 luglio alle 21,15 al Castello Cusercoli con ‘6° (Sei gradi) di Giobbe Covatta, mentre sabato 29 luglio al Parco ex Colonia Fluviale di Rocca San Casciano ‘Made in Romagna’ con Cristiano Cavina e Vittorio Bonetti, un recital di musica e parole. Venerdì 4 agosto alle 21,15 al Castello di Cusercoli è la volta di Arianna Porcelli Safonov con ‘Fobia-fobia’, invece martedi 8 agosto alle 21.15 al Teatro romano di Mevaniola - Pianetto (Galeata) ‘Scusate c’è uno storico in sala?’ di e con Alessandro Vanoli. Giocare e ridere con la storia. Infine domenica 20 agosto alla Rocca di Meldola sempre alle 21,15 ‘Shakespeare in dialet - A trebbo con Shakespeare’ con Denis Campitelli e Duo Baguette (Andrea Branchetti: organetto, clarinetto e Nicole Fabbri: fisarmonica, glockenspiel, sega musicale). Info: 376.1224452.

o.b.