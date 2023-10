Casticciano, festa per la Madonna delle Grazie. Pellegrinaggio e diretta tv di Teleromagna

Festa solenne della Madonna delle Grazie al santuario di Casticciano. Oggi alle 16 il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, amministrerà il sacramento della cresima. Domani alle 8.30 si svolgerà il pellegrinaggio delle parrocchie di Bertinoro; alle 11 ci sarà la messa, celebrata da mons. Corazza insieme ad altri sacerdoti, in occasione della Giornata missionaria mondiale; alle 15,30 pellegrinaggio alla Badia di Bertinoro. La liturgia verrà trasmessa in diretta su Teleromagna (canale 14) che sarà presente con la rubrica religiosa ’Il tempo dello spirito’, condotta da Piergiorgio Valbonetti. Durante l’anteprima della trasmissione, che andrà in onda alle 10.30, saranno ricordati figure e testimoni che hanno segnato la vita e la storia della parrocchia, fra cui la Beata Benedetta Bianchi Porro, che durante la seconda guerra mondiale fu sfollata a Casticciano insieme alla sua famiglia e lì rimase dal maggio al dicembre del 1944. Saranno inoltre ricordati l’on. Gino Mattarelli, originario della zona e sepolto nel cimitero di Casticciano, e don Gaspare Caselli, che fu parroco a Fratta Terme e Casticciano per 53 anni, dal 1960 al 2013. Domani alle 15 messa celebrata da don Marcello Feola, alle 16 processione e benedizione eucaristica, al termine incontro di convivialità.

Alessandro Rondoni