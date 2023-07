Casting call per aspiranti attori e attrici, OndaFilm di Meldola cerca talenti

Occasione in vista per aspiranti attrici e attori. Quattro società di produzione, fra le quali OndaFilm di Meldola, ha in programma una casting call. "Stiamo cercando talenti per interpretare ruoli chiave in un film emozionante che promette di catturare l’immaginazione del pubblico", scrivono i proponenti. Per partecipare alla selezione, occorre inviare la candidatura (e curriculum allegato) all’indirizzo email [email protected]

Tre personaggi devono avere fra i 30 e i 40 anni (due sono uomini, una interprete sarà donna), un quarto, femminile, tra i 60 e i 65. L’audizione avrà luogo a Rimini il 13 luglio, ma sono previste altre casting call nel prossimo futuro.