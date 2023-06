Castrocaro, al via la rassegna ‘del giovedì’

Sboccia finalmente l’estate a Castrocaro Terme, che a partire da dopodomani celebrerà la stagione delle vacanze con molteplici iniziative. Si parte con ‘Di giovedi - arte, antichità, aperitivi’, manifestazione in scena ogni settimana nel cuore cittadino, a cura del consorzio di promozione turistica Castrumcari in collaborazione con il Comune. Le piazze del centro si animeranno con attività per grandi e piccini. Dalle 19 alle 24 piazza Mazzini ospiterà il mercatino dell’artigianato, con anche prodotti tipici. Nella vicina piazza del Buonincontro dalle 19 alle 22 saranno i giovanissimi tra i 6 e i 14 anni a dar vita a una mostra scambio di oggetti quali libri, giocattoli, pupazzi, colori, figurine e altro. La pertecipazione al mercatino dei bambini è gratuita, ma è necessatario prenotare contattando l’ufficio turistico (0543.769631 – 3505193970, mail [email protected]).

Ogni serata sarà anche allietata dall’animazione per i più piccoli: si parte con un laboratorio e alcune letture in lingua rumena e italiana a cura dell’associazione culturale rumena; iniziativa che sarà replicata nella serata del 29. Giovedì 22 giugno e giovedì 27 luglio spazio a ‘Vele al vento’, gioco da tavolo con Aldo Ghetti. Il 13 e il 20 luglio sarà la volta delle letture a cura di Nati per leggere. E mentre i ‘pargoli’ si divertono in allegria, i genitori potranno dedicarsi allo shopping serale nei negozi e magari gustare un aperitivo o consumare una cena nei bar e ristoranti locali. Amanti del ballo sugli studi infine in piazza Machiavelli, dove è previsto lo spettacolo a ingresso libero ‘Il liscio romagnolo con Rossella Moretti’, con la cantante e il pianista e fisarmonicista Alessandro Guidi, interpreti di un repertorio che va dalla musica della tradizione romagnola ai classici italiani e internazionali fino ai giorni nostri. La rassegna dei giovedì si concluderà il 24 agosto.

Tra i tanti appuntamenti che allieteranno giugno si segnalano, tra l’altro, Il gran ballo della rosa a Terra del Sole, danze storiche in costumi ottocenteschi, in scena sabato 17 al pari dello spettacolo di fine anno dell’Accademia del Musical e del secondo trofeo ‘Battistini’ di tiro alla balestra; quindi La notte celeste, classico appuntamento targato Terme dell’Emilia Romagna, in programma dal 23 al 25; in ambito musicale, il concerto e la presentazione del libro sulla Pink Orchestra (mercoledì 21) e la rassegna dei giovani maestri di banda (domenica 25); quindi la camminata slow tra le colline e l’apertura della fortezza con osservazione astronomica la sera del 25, l’esordio della rassegna di teatro dialettale ‘Dò Risêdi in Cumpagnì’ con protagonista la "Cumpagnì Dla Zercia" la sera del 21. Per tutte le info, castrocarotermeterradelsole.traveleventi

Francesca Miccoli