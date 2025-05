Castrocaro, al via le lezioni di primo soccorso

Dopo la grande adesione alle lezioni per apprendere l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico nell’ambito del progetto ’Comune cardioprotetto’, prenderà il via domani mattina un nuovo corso legato alla sicurezza.

Le lezioni si terranno negli spazi della biblioteca comunale ’Battanini’ di Castrocaro Terme e Terra del Sole, dove si svilupperà il percorso formativo sulle nozioni di primo soccorso rivolto a tutta la cittadinanza, con partecipazione libera. Si tratta di un’iniziativa targata Croce Rossa, pensata per rendere la comunità sempre più sicura e innalzare la qualità e la durata della vita.

La prima lezione del ciclo, quella di domani, sarà dedicata a interventi sanitari preziosi, quali ad esempio l’applicazione di un bendaggio e i comportamenti da adottare per fronteggiare emergenze quali scottature, pressione alta e molto altro ancora. L’appuntamento è in programma dalle 9.30 alle 11.30.

Si prosegue, poi, venerdì prossimo, sempre nello stesso luogo e allo stesso orario. Questa volta l’incontro sarà incentrato sulle informazioni utili per gestire emergenze molto comuni come punture di insetti, colpi di calore e simili: piccoli accorgimenti alla portata di tutti che possono salvare delle vite.

L’ultimo appuntamento della serie, infine, è in calendario per venerdì 6 giugno con un incontro incentrato in particolare sul tema della salute e della sicurezza domestica, per prevenire i pericoli che si insidiano anche tra le mura di casa.

Per informazioni: coordinatore.castrocaro@criforli.it, tel. 334.9413553. Non è obbligatoria la prenotazione. La biblioteca comunale ha sede in viale Marconi 115 all’interno del parco dell’istituto comprensivo (ingresso anche da via del lavoro).