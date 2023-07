Castrocaro, alla scoperta dell’antica pieve di Santa Reparata

Secondo appuntamento con la rassegna ‘Tesori aperti - arte sacra e note d’autore’ questa sera a Terra del Sole. Alle 20.30 è in programma la visita guidata all’antica Pieve di Santa Reparata (via Biondina 95), luogo di culto più antico della vallata. Le origini della chiesa risalgono al VI secolo, ma da studi è emerso che, nei secoli successivi, ebbe un’importante sviluppo in forme architettoniche romaniche; venne poi in buona parte demolita e passata all’uso di civile abitazione. Riconsacrata e riaperta al culto pochi anni fa, ora è nuovamente fulcro di aggregazione per la comunità cristiana di Terra del Sole, ma anche centro di grande interesse storico-artistico. La visita sarà condotta da Elisa Garavini, guida turistica abilitata della Regione.

A seguire, alle 21.15, è prevista l’esibizione di Lympha Duo, formato dall’arpista Anna di Iorio e dalla flautista Alessadra Antimito, che interpreteranno un repertorio dedicato alla musica delle radici. L’ingresso è gratuito al pari della visita guidata (per la quale si richiede la prenotazione al 0543.769631 o al 350.5193970, [email protected]).

Francesca Miccoli