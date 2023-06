Castrocaro, allarme parco Billi: "Il futuro è incerto"

A poco meno di un mese dall’alluvione, il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi, torna a pubblicare un video sui canali social del Comune per fare il punto sull’emergenza. Informazioni di servizio e aggiornamenti sul progressivo ritorno alla normalità. La fascia tricolore si è soffermata in primis sull’iter da intraprendere per ottenere un risarcimento dei danni subiti dai cittadini. "Dal sito istituzionale (comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it) si possono scaricare i moduli da compilare e inoltrare all’ufficio protocollo (a mano o via pec): si tratta del Cas (Contributo autonoma sistemazione) e del Cis (conto immediato sostegno), ritirabili anche allo sportello sociale del Comune (aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, tel. 334.1566956), ubicato al primo piano del municipio. Da martedì, inoltre, in determinati giorni e orari che verranno a breve comunicati, sarà attivo un ulteriore sportello informativo, allestito al piano terra".

Billi si è poi soffermato sulla gestione dei rifiuti: "Sono in corso valutazioni sulla modalità di conferimento di fanghi e rifiuti ‘palabili’; continua la rimozione totale degli accumuli di rifiuti abbandonati, compresi quelli conferiti nell’area dedicata di via Cantarelli. I Carabinieri Forestali si occuperanno dell’accertamento di eventuali abusi".

Capitolo zanzare. Il Comune può effettuare disinfestazioni adulticide solo previa autorizzazione dell’Asl. "Dagli ultimi giorni di maggio abbiamo chiesto il monitoraggio delle zone più colpite dalle esondazioni ma i risultati non superano quella soglia di 1.5 del parametro di riferimento per procedere alla disinfestazione: la normativa regionale parla chiaro. Continueremo con i monitoraggi diversificando le zone, e qualora si superasse il limite, ci attiveremo immediatamente. Dalla prossima settimana, pioggia permettendo, verrà effettuata una massiccia disinfestazione larvicida".

Ancora inagibile e inaccessibile il parco fluviale, dissestato dall’esondazione. "Stiamo facendo alcune valutazioni con le autorità competenti sugli interventi da effettuare: dalla rimozione dei detriti e dei tronchi portati dalla fiumana, al consolidamento delle frane nelle zone collinari e la messa in sicurezza degli argini fluviali". La chiusura del sindaco è all’insegna della speranza e della trasparenza. "La vita non si ferma con l’alluvione – le parole di Billi –, si cercherà di dare il massimo per proseguire la gestione ordinaria e le attività comunali appesantite dall’emergenza. Vogliamo rialzarci e guardare avanti, a breve verrà convocato un consiglio comunale per rendere conto delle conseguenze dell’alluvione dal punto di vista programmatico, contabile e organizzativo. Cercheremo di tenervi il più possibile aggiornati"

Francesca Miccoli