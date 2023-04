Castrocaro, apre i battenti il nuovo ’Spazio Enel’

In tempo di libero mercato, appare sempre più complesso orientarsi tra le tante proposte contrattuali in ambito energetico. Per aiutare cittadini e imprese a districarsi in una giungla ogni giorno più popolata, apre a Castrocaro Spazio Enel Partner. Un negozio, ubicato in via Garibaldi 22, destinato a diventare un punto di riferimento per gli utenti non solo termali ma residenti in tutto il circondario. Spazio Enel Partner propone infatti "tutte le soluzioni più convenienti in ambito dell’energia elettrica, del gas e dell’efficienza energetica: competenza, professionalità e consulenze specifiche per aderire alle migliori offerte e opportunità di risparmio, anche in vista della completa liberalizzazione del mercato" spiegano i gestori di Mordenti Srl, azienda leader nel settore idraulico-impiantistico nella provincia di Forlì-Cesena, da tanti anni partner di Enel.

Numerosi i servizi offerti: "attivazione o modifica di contratti luce e gas; verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi; informazioni e consulenze personalizzate sulle offerte di energia elettrica e gas proposte da Enel Energia, la società del Gruppo Enel che, con più di 13 milioni di clienti, è leader del mercato libero dell’energia, e sulla gamma dei nuovissimi prodotti di Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, per rendere più efficienti i consumi di casa e luoghi di lavoro". E ancora la possibilità di comunicare la lettura dei contatori e dimostrare il pagamento delle bollette; domiciliare i pagamenti su conto corrente bancario o su carta di credito; richiedere forniture di cantiere, pagare fatture e richiedere rimborsi. A disposizione anche le migliori soluzioni per l’efficienza energetica come impianti fotovoltaici, caldaie a condensazione, climatizzatori e altro ancora. Il nuovo Spazio Enel Partner è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18; il giovedì e il sabato solo in mattinata.